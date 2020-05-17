Новости

Правительство ОАЭ наградило врача из Киргизии за помощь в борьбе с COVID-19 09:44
В Киргизии пройдет песенный онлайн-конкурс, посвященный Дню России 09:37
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172 08:43
В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран 08:40
В Якутии 1500 рабочих Чаядинского месторождения проверили на COVID-19 08:33
В Лос-Анджелесе число пострадавших при пожаре спасателей увеличилось до 11 07:56
В Эстонии в воскресенье будет снят режим ЧП 07:45
Норвежские археологи исследовали 1700-летний клад викингов 07:30
Эксперт Роспотребнадзора оценил риск заражения коронавирусом на улице 06:59
В США около десяти пожарных пострадали при тушении возгорания 06:21
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода 05:50
В Канаде начнутся первые клинические испытания вакцины от COVID-19 05:14
Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах 04:51
В Забайкалье за сутки потушили восемь лесных пожаров 04:39
Россиянам рассказали о подготовке к тесту на антитела к коронавирусу 04:21
На Колыме из-за коронавируса закрыли на карантин поселок Ягодное 04:12
Пуэрто-Рико на референдуме в ноябре решит вопрос о вхождении в состав США 03:37
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ 03:15
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ 02:49
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар 02:31
В Непале зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом 02:10
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий 01:29
Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ скончался от коронавируса 00:27
В МГУ не откажутся от украинских абитуриентов и студентов 16.05.2020
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 16.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
17.05.2020 08:43
Рубрика: Спорт

Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

Текст: Максим Домчев
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Фото: Douglas P. DeFelice/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP Фото: Douglas P. DeFelice/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP
Фото: Douglas P. DeFelice/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP

Этот бой должен был состояться еще в декабре прошлого года, однако был отменен из-за трагедии в семье Харриса. Его дочь была похищена, а позже найдена убитой. И долгое время Харрису было откровенно не до боев. Он признался, что пытался заглушить боль алкоголем. Харрис задавался вопросом, почему подобное произошло именно в его семье.

Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле

Но в мае 2020 американец сумел вернуться в октагон и провел поединок против голландца. Выходя на бой, он вспоминал о дочери и хотел победить ради ее памяти. И Харрис был очень близок к победе уже в первом раунде. Ему удалось потрясти Оверима, но развить успех и добить оппонента он не смог.

Второй раунд остался за Оверимом. Ему удалось отправить Харриса в нокдаун, после чего голландец принялся добивать своего соперника. Рефери принял решение об остановке боя.

Для 39-летнего Оверима эта победа стала 46-й в карьере при 18 поражениях. У Харриса неудача стала восьмой. Также в его активе 13 побед.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
Головин вошел в тройку лучших плеймейкеров по итогам чемпионата Франции
Чемпион мира Андрей Замковой рассказал, как отправить в нокаут за 55 секунд