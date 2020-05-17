Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.

Этот бой должен был состояться еще в декабре прошлого года, однако был отменен из-за трагедии в семье Харриса. Его дочь была похищена, а позже найдена убитой. И долгое время Харрису было откровенно не до боев. Он признался, что пытался заглушить боль алкоголем. Харрис задавался вопросом, почему подобное произошло именно в его семье.

Но в мае 2020 американец сумел вернуться в октагон и провел поединок против голландца. Выходя на бой, он вспоминал о дочери и хотел победить ради ее памяти. И Харрис был очень близок к победе уже в первом раунде. Ему удалось потрясти Оверима, но развить успех и добить оппонента он не смог.

Второй раунд остался за Оверимом. Ему удалось отправить Харриса в нокдаун, после чего голландец принялся добивать своего соперника. Рефери принял решение об остановке боя.

Для 39-летнего Оверима эта победа стала 46-й в карьере при 18 поражениях. У Харриса неудача стала восьмой. Также в его активе 13 побед.