Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке по вкладам в топ-10 банках по объему депозитов физлиц. По итогам первой декады мая она составила 5,51% - самый высокий результат с конца января. В третьей декаде апреля показатель составлял 5,36%.

Повышение ставок банками расходится с действиями Банка России, который в конце апреля снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до нынешних 5,5% годовых. Это не разовое действие, а заметное смягчение денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что следующее снижение ключевой ставки может состояться уже в июне. Более того, Банк России будет рассматривать вариант ее снижения сразу на один процентный пункт - до 4,5% годовых.

Ключевая ставка - важнейший показатель для динамики стоимости вкладов. Обычно банки снижают ставки по депозитам почти сразу же после того, как ЦБ опустит ключевую ставку. Но в условиях, когда приток вкладов очевидно замедляется, а часть вкладчиков в условиях локдауна и потери постоянного дохода начинает расходовать накопленные ранее средства, банки стремятся сохранить лояльность своих клиентов, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По сути, единственным способом в этом отношении является некоторое повышение ставок, однако агрессивного роста ставок тем не менее на рынке депозитов пока не видно, подчеркивает он.

Обычно банки снижают доходность вкладов практически сразу же после того, как Банк России опускает ключевую ставку. Но сейчас карты смешала пандемия и связанные с ней ограничения

Нервозность в действия вкладчиков вносят снижение курса рубля и негативные экономические новости, добавляет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Кроме того, в условиях пандемии сократились доходы людей, которые вынуждены забирать свои накопления из банков и расходовать на ежедневные потребительские нужды, говорит аналитик.

Вероятнее всего, после завершения периода самоизоляции и по мере постепенного восстановления доходов населения банки вернутся к более консервативной политике в части процентной ставки, прогнозирует Проклов. В случае продолжения Банком России относительно мягкой денежно-кредитной политики средний уровень ставки по вкладам на конец года, по его оценке, может находиться в районе 4%. Учитывая прогнозы Банка России о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, ставка по банковским депозитам будет иметь похожую понижательную динамику, даже с учетом локальных повышений, соглашается Путиловский.