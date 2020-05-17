Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке по вкладам в топ-10 банках по объему депозитов физлиц. По итогам первой декады мая она составила 5,51% - самый высокий результат с конца января. В третьей декаде апреля показатель составлял 5,36%.
Повышение ставок банками расходится с действиями Банка России, который в конце апреля снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до нынешних 5,5% годовых. Это не разовое действие, а заметное смягчение денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что следующее снижение ключевой ставки может состояться уже в июне. Более того, Банк России будет рассматривать вариант ее снижения сразу на один процентный пункт - до 4,5% годовых.
Ключевая ставка - важнейший показатель для динамики стоимости вкладов. Обычно банки снижают ставки по депозитам почти сразу же после того, как ЦБ опустит ключевую ставку. Но в условиях, когда приток вкладов очевидно замедляется, а часть вкладчиков в условиях локдауна и потери постоянного дохода начинает расходовать накопленные ранее средства, банки стремятся сохранить лояльность своих клиентов, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По сути, единственным способом в этом отношении является некоторое повышение ставок, однако агрессивного роста ставок тем не менее на рынке депозитов пока не видно, подчеркивает он.
Нервозность в действия вкладчиков вносят снижение курса рубля и негативные экономические новости, добавляет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Кроме того, в условиях пандемии сократились доходы людей, которые вынуждены забирать свои накопления из банков и расходовать на ежедневные потребительские нужды, говорит аналитик.
Вероятнее всего, после завершения периода самоизоляции и по мере постепенного восстановления доходов населения банки вернутся к более консервативной политике в части процентной ставки, прогнозирует Проклов. В случае продолжения Банком России относительно мягкой денежно-кредитной политики средний уровень ставки по вкладам на конец года, по его оценке, может находиться в районе 4%. Учитывая прогнозы Банка России о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, ставка по банковским депозитам будет иметь похожую понижательную динамику, даже с учетом локальных повышений, соглашается Путиловский.