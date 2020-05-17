Посол США заявил о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу

Американские дипломаты начали подготовку общественного мнения в Европе к возможности переброски тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу. Цель запущенной информационной кампании очевидна - заткнуть рот противникам американского ядерного присутствия в ФРГ, заручиться поддержкой Варшавы в качестве и без того сверхлояльного союзника Вашингтона на "восточном фланге" НАТО и при этом продвинуть собственные политические и экономические интересы. Если в США не блефуют, а действительно прорабатывают возможность переброски ядерных зарядов на восток Европы, то континент столкнется с резкой эскалацией напряженности, считают эксперты.

15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер в соцсетях опубликовала текст следующего содержания: "Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя". Это без сомнения согласованное с госдепом США публичное выступление Мосбахер стало ответом на активизировавшуюся в ФРГ дискуссию о необходимости вывода находящегося здесь с середины 1950-х годов американского ядерного потенциала.

На авиабазе Бюхель в районе Рейнланд-Пфальц складированы около 20 тактических свободнопадающих ядерных авиабомб В61. Еще в 2010 году бундестаг проголосовал за их вывод, что было полностью проигнорировано Вашингтоном, а в ответ были выделены деньги на модернизацию этого арсенала. Его присутствие на германской земле в последние недели вновь стало предметом ожесточенной дискуссии в немецком парламенте. Так, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в начале мая выступило за "полное исключение размещения ядерного оружия США", о чем немецкой газете Der Tagesspiegel заявил глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених.

Впрочем, попытка CДПГ, которую в этом вопросе традиционно поддерживают представители левых и зеленых политсил Германии, внести эту чувствительную тему в общественный дискурс немедленно вызвала резкий окрик со стороны "старшего партнера". В частности, американский посол в Германии и одновременно исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл прямо обвинил немецких политиков в подрыве общих усилий НАТО по ядерному сдерживанию. Не обошлось и без избитых штампов - дескать, Европе угрожают Россия, Китай и КНДР, написал Гренелл в опубликованной изданием Die Welt статье.

Около двух десятков вот таких атомных бомб B61 находятся в ФРГ. ИхСША могут перебросить в Польшу. Фото: U.S. Air Force

При этом американский посол, конечно же, "забыл" написать об истинных причинах, по которым США поддерживают ядерное присутствие на европейском континенте. Так, загнанные под "ядерный зонтик" НАТО и участвующие в ядерном планировании альянса его страны-члены обязаны располагать средствами доставки таких вооружений. В случае с дислоцированными в Европе примерно 150 американскими авиабомбами В61 (помимо ФРГ они размещены на американских базах в Бельгии, Италии и Нидерландах) речь идет об истребителях-бомбардировщиках. Что же до Польши - страны-кандидата для того, чтобы "приютить" эти авиабомбы, - то она уже прочно подсела на американскую военную продукцию и в начале 2020 года за почти 5 миллиардов евро обязалась закупить 35 истребителей F-35A, которые также могут быть использованы для применения тактических ядерных боезарядов.

В США не могут не понимать, какую реакцию в Москве вызовет передислокация американского тактического ядерного оружия в Польшу. И дело не только в том, что подобный шаг стал бы грубейшим нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года и, несомненно, осложнил бы российско-американский диалог по пролонгации истекающего в феврале 2021 года договора СНВ-3. Возможное складирование в Польше атомных бомб B61 коренным образом подорвет безопасность в Европе, особенно в условиях прошлогоднего демонтажа с подачи Вашингтона договора РСМД.

Ведущий научный сотрудник Центра трансатлантических исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью "РГ" высказал мнение, что подобный шаг США "несомненно усилит конфронтационный потенциал в Европе". "Это будет сравнимо с размещением ракет средней и меньшей дальности на европейской территории и означает серьезную военную угрозу. Россия правомерно считает, что нахождение американских ядерных авиабомб на территории Европы является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, соответственно, их дальнейшее перемещение на территорию новых стран влечет за собой чрезвычайно серьезные политические и военные риски как для этих стран, так и для США", - пояснил эксперт РИСИ.

Взгляд из Польши

В Польше к высказыванию посла США Жоржетты Мосбахер подошли с осторожностью. Во-первых, потому что немецкий посол в этой стране Рольф Никель практически сразу осадил американскую коллегу в твиттере: "Германия выполняет свои обязательства в отношении НАТО и своих партнеров в соответствии с коалиционным соглашением от 2018 года. В связи с этим любые дальнейшие спекуляции на этот счет не имеют смысла". А во-вторых, потому что все более или менее серьезные люди понимают, что Польша в этой дискуссии нужна только для того, чтобы "припугнуть" Германию. Например, влиятельный проправительственный портал wPolityce сообщает, что обмен твитами о ядерном оружии в Польше - это инструмент давления администрации Дональда Трампа на ФРГ и Россию. С одной стороны, она хочет повлиять на политику Берлина на китайском направлении: "В перспективе - запланированная на сентябрь совместная конференция Евросоюз-Китай, которая будет проходить в Германии в то время, когда эта страна председательствует в ЕС". С другой стороны, по мнению аналитика издания, Вашингтон пытается оказать влияние на политику России - тоже в отношении Китая. "Польша в этой дискуссии служит своего рода "пугалом", - считают в wPolitycе.

Но даже если принять всерьез слова Мосбахер, готовы ли в США и Польше к такому серьезному шагу? В авторитетном журнале "Polityka" проанализировали все обстоятельства, и пришли к выводу, что вряд ли. "Когда-то заместитель министра обороны Томаш Шатковски (сейчас - постпред Польши в НАТО, - прим.ред.) упоминал о том, что мы хотим присоединиться к программе Nuclear Sharing. Но очевидно, что американцы считают нас слишком нестабильной страной, чтобы на это согласиться. Кроме того, они не хотят провоцировать Россию на ответные шаги. Информация о размещении ядерного оружия из США в Польше неизбежно вызвала бы бурю в Кремле", - пишет эксперт Группы военных исследований и аналитики Михал Фишер. Несмотря на то, что на днях здесь была принята Стратегия национальной безопасности, в которой главной угрозой безопасности Польши назвали политику, проводимую российскими властями, сделать такой шаг, который вызовет немедленную ответную реакцию России здесь, скорее всего, не решились бы. Напомним, что не так давно глава МИД Польши заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel: "Мы в этом вовсе не заинтересованы".

Что касается военных возможностей Польши принять такой арсенал, и тут реальных перспектив нет. Эксперт Михал Фишер поясняет: "Ядерные бомбы не лежат на полках, как товар на складе. Для их хранения предусмотрены специальные процедуры и дорогостоящее оборудование". По его словам, все базы, на которых они находятся, имеют специальные бетонные бункеры (Protective Aircraft Shelter), напоминающие ангары для боевых самолетов. Внутри находятся системы хранения и безопасности WS3 (Weapons Storage and Security System), укрытые в подземных стеллажах, оборудованных многочисленными электронными датчиками. Большинство из них тайные, но есть и телекамеры и тепловизоры, следящие за тем, что происходит вокруг, и соединенные с разными средствами охраны. Один такой стеллаж, по данным Михала Фишера, стоил когда-то около миллиона долларов. Каждый такой комплекс бункеров охраняет и обслуживает специально подготовленный дивизион Munitions Support Squadron (MUNNS). Таких бункеров в Польше нет. "Их всегда можно построить, например, в Повищле или Мирославце. Там уже есть американские войска, а базы систематически ремонтируют и перестраивают. Но такое мероприятие невозможно сохранить в тайне. В нашей довольно болтливой стране кто-нибудь наверняка начал бы информировать о таких необычных инвестициях", - считает эксперт. Кроме того, в Редзиково под Слупском американцы сооружают элементы системы противоракетной обороны, но, по словам Фишера, давно не использовавшийся по назначению местный аэродром для этого непригоден. Кроме того, "нет достоверных данных, что поставленные нам F-16 пригодны для транспортировки ядерного оружия", "польских членов экипажей не обучают в этом контексте", "не тренируют процедуру подвешивания бомб и ядерных ударов", - напомнил он. А подразделения американских ВВС, которые могли бы реализовать эти задачи в случае войны, на территории Польши не дислоцированы.

Подготовила Ариадна Рокоссовская