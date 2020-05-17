Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку в публикации постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора. В своем Twitter он разместил фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар.

Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. На сайте музея эта же фотография подписана так: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44".

Этот же снимок в 2019 году украинское посольство в Вашингтоне пыталось выдать за фотографию депортации крымских татар, пишет ТАСС. По мнению посольства РФ, это очень плохая и провальная идея использовать тактику украинской дипломатии.

Гилмор позднее удалил свое сообщение и опубликовал новое, но уже с другим фото.