Правительство ОАЭ наградило врача из Киргизии за помощь в борьбе с COVID-19

Анестезиолог-реаниматолог Чинара Джантошева получила десятилетнюю золотую резидент-визу от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за "самоотверженный труд в обеспечении охраны здоровья общества и в борьбе с COVID-19 на передовых позициях".

Как сообщили в генеральном консульстве КР в Дубае, гражданка Киргизии трудится в отделении интенсивной терапии государственной больницы эмирата Дубай более 10 лет. По ее словам, "COVID-19 стал испытанием для врачей, но они должны защищать пациентов, свои семьи и себя".

Золотые резидент-визы сроком на 10 лет выдаются специалистам высокого уровня за заслуги в области здравоохранения, науки и технологий, а также крупным инвесторам, работающим в ОАЭ.