Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса

Губернаторы при принятии после 11 мая решений о продлении в своих регионах ограничений для бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией будут обязаны согласовать их с правительством.

Президент с 12 мая отменил общий для страны режим нерабочих дней, предоставив субъектам Федерации на основе эпидемиологической ситуации на местах самостоятельно определять, насколько необходимо и дальше останавливать работу отдельных отраслей экономики и сферы услуг. "У руководителей регионов с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены", - заявил Владимир Путин на совещании 11 мая.

Правительство определило порядок такого согласования. Губернаторы должны предоставить проект соответствующего решения в Министерство экономического развития. В нем необходимо указать территорию, на которой предполагается ввести ограничения и срок их действия. Также они обязаны предоставить список организаций, за исключением федеральных, и индивидуальных предпринимателей, не относящихся к перечню наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, чья деятельность будет приостановлена. Для территорий с населением больше 500 тысяч человек указывается перечень видов экономической деятельности. К проекту решения прилагается обоснование, включая рекомендации главного государственного санитарного врача региона.

Минэкономразвития в течение суток переправляет документ в Роспотребнадзор и, если в проекте прописаны меры поддержки приостанавливаемых предприятий со стороны региона, в Министерство финансов. Им даны еще сутки, чтобы дать мотивированное заключение. После этого максимум сутки есть у Минэкономразвития, чтобы отправить в правительство уже свое заключение. Окончательное согласование дает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Отдельно в правилах прописано, что проекты решений, не относящиеся к сферам сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, транспорта не из перечня наиболее пострадавших отраслей, автоматически согласовываются, если после пяти суток со дня подачи документа в МЭР не приходит отказ в согласовании.