Премьер Израиля представил в кнессете новое правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в кнессете новое, 35-е по счету, правительство страны.

На ближайшие 18 месяцев премьер-министром останется лидер блока "Ликуд" Нетаньяху, а лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц станет его заместителем и министром обороны. Через 18 месяцев должна произойти ротация, после чего Ганц станет премьером, Нетаньяху - его заместителем, а пост министра обороны займет кто-то из "Ликуд".

Также от "Ликуд" будут назначены министры внутренней безопасности, здравоохранения, разведки, энергетики, финансов и экологии. От "Кахоль-Лаван" - министры обороны, науки и космоса, экономики, юстиции, репатриации и интеграции, сельского хозяйства, культуры и спорта, туризма.

Что касается МИД Израиля, то сейчас его возглавит экс-глава Генштаба Израиля Габи Ашкенази, а когда премьером станет Ганц, то пост прейдет к ставленнику "Ликуд".

Такая модель кабинета используется в Израиле впервые за всю историю страны. Она создана совместными усилиями блоки "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", чтобы преодолеть наконец политический кризис, который уже полтора года не дает возможности Израилю сформировать правительство.

Согласно соглашениям между коалициями, рабочая комиссия будет создана после формирования правительства. Эта комиссия должна будет выработать совместный подход по вопросам работы правительства. Во главе комиссии будут стоять по одному представителю от "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", а число членов комиссии будет разделено поровну между коалициями.

Также 24 мая начинается рассмотрение в суде дела по обвинению Нетаньяху в мошенничестве и подрыве общественного доверия.