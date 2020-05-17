Премьер Саксонии вступил в диалог с протестующими против карантина

В Германии подводят итоги очередной волны протестов, прокатившейся на этих выходных по крупным немецким городам. Тенденция налицо: демонстрации против ограничений в связи с пандемией вышли далеко за пределы столицы ФРГ, с которой все когда-то начиналось, а их публика стала гораздо более пестрой. В то время как региональные спецслужбы предупреждают о проникновении в ряды протестующих экстремистов левого и особенно правого толка, некоторые премьеры земель вступают со своими критиками в диалог. Обзор протестных акций, многие из которых сопровождались столкновениями со стражами порядка, приводит Die Welt.

По данным издания, в Берлине в эту субботу было задействовано около тысячи полицейских. Только на площади Александерплац состоялись сразу четыре "гигиенические демонстрации", на каждую пришлось по 50 участников, законопослушно соблюдавших дистанцию в полтора метра. Еще несколько сотен человек собрались перед бундестагом. Там все проходило более бурно, не обошлось без задержаний. Как отмечает Die Welt, наряду с "корона-диссидентами", верящими в теории заговора, противниками вакцинации и молодыми людьми явно экстремистского толка в толпе находилось немало простых бюргеров, далеких от политики и просто "опасающихся за свои рабочие места". Как бы то ни было, большинство все же были без масок и пренебрегали требованиями социального дистанцирования, отрапортовала местная полиция, зафиксировавшая "многочисленные нарушения". Одним из неформальных лидеров протеста стал повар Аттила Хильдманн, который до сих пор покорял немецких домохозяек веганскими рецептами на телевизионных ток-шоу, а теперь активно "разоблачает" федеральное правительство. С ним дискутировал не менее экстравагантный медийный персонаж - переболевший коронавирусом немецкий комик Оливер Похер, которого, впрочем, стражи порядка почему-то увели в разгар дебатов.

Не менее тысячи протестующих с плакатами "Свобода - это сопротивление" и другими лозунгами в том же духе заполнили луг Терезы - обширную площадку в Мюнхене, где обычно проходит знаменитый Октоберфест, в этом году отмененный из-за "короны". Организаторы акции вообще хотели заявить 10 тысяч участников, но им разрешили собрать лишь десятую часть. Запретить массовое мероприятие полностью местные власти не рискнули, хотя требование не собираться большими группами формально действует по всей Германии до конца августа. При этом самый массовый митинг, также одобренный властями, прошел в Штутгарте - в нем приняли участие около 5 тысяч недовольных политикой правительства. Идейным ядром акции стало движение "Нестандартное мышление", финансируемое местным предпринимателем Михаэлем Балльвегом, который постоянно судится властями за право проводить свои собрания без каких-либо ограничений.

Зато администрация города Кобленц просто-напросто отказала в проведении любых митингов. А в Кельне заявленная "прогулка по городу" в составе тысячи человек сама собой распалась на несколько маленьких стихийных групп. В Гамбурге прошли демонстрации как противников ограничений, связанных с "короной", так и их идейных оппонентов. Полиция, выступавшая сдерживающим кордоном между двумя лагерями, насчитала в каждом примерно человек по двести. В то время, как граждане в шапочках из фольги медитировали на асфальте с плакатами вроде "Мы - Конституция" и "Не дай шанс Биллу Гейтсу", левые демонстранты требовали дать отпор ультраправым. В итоге "словесных боев" и "избиений" избежать все же не удалось. Как заявили в местном ведомстве по охране конституции, "даже в вольном ганзейском городе действуют экстремисты", затесавшиеся в ряды протестующих. "Состав участников очень пестрый - от рядовых бюргеров до сторонников теорий заговора. Свобода собраний является высшим благом, но каждый обязан думать о том, кто действует с ним бок о бок", - предупредили спецслужбы.

О "волках в овечьей шкуре, которые пытаются украдкой протащить свои антидемократические устремления в сердце общества", заявил и глава министерства внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Реуль. А вот премьер-министр этого региона, христианский демократ и один из претендентов на лидерство в партии Армин Лашет неожиданно проявил солидарность с демонстрантами. "Митинги абсолютно легитимны, - заявил он в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung. - Не удивительно, что люди выходят на демонстрации, когда сталкиваются с самыми существенными ограничениями своих прав за все время существования Федеративной республики". По мнению Лашета, политики, со своей стороны, должны как можно доходчивей объяснять гражданам смысл всех вводимых ограничений, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что ограничения эти - временные. При этом премьер также призвал опасаться "левых и правых экстремистов и "рейхсбюргеров" (радикальных анархистов, не признающих государственные институты ФРГ - прим.РГ), которые стремятся использовать протесты в своих целях".

Ну а премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер лично посетил демонстрацию в Дрездене. Никто и представить не мог, что глава региона вдруг приедет на велосипеде в Большой сад и захочет пообщаться со своими критиками. "Защищая решения властей, он продемонстрировал уважение и к альтернативным мнениям", - отмечает Die Welt. Примерно полтора часа политик проводил разъяснительные беседы с народом, выслушав "много критических вопросов". Хотя некоторые демонстранты продемонстрировали "словесную агрессию" по отношению к премьеру, большинство все же отнеслись к его поступку с уважением, а "некоторые даже аплодировали". Как отметил сам господин Кречмер, решения ограничить основные свободы дались правительству нелегко, но, по крайней мере, он рад тому, что в Саксонии "не было колонн грузовиков с умершими от "ковида", как в Бергамо".