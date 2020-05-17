Призывников обеспечат медицинскими масками на пути к местам службы

Призывники на сборном пункте будут в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирус. А в пути следования к местам прохождения военной службы новобранцев обеспечат медицинскими масками. Об этом говорится в опубликованном сегодня бюллетене Минобороны.

"Железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами пассажирских поездов в соответствии с графиком их движения или воинскими эшелонами, при этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть", рассказывают в военном ведомстве.

Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами. "Система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - подчеркивают в Минобороны.

Проведение торжественных отправок со сборных пунктов региональных военкоматов до снятия противоэпидемических ограничений не планируется. "Информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном масштабе времени, - сообщают в военном ведомстве. - С 1 апреля с.г. в Генеральном штабе ВС РФ работают "прямые телефонные линии" (8-495-498-96-96; 8-495-498-96-97; 8-495-498-96-98;), по которым родители и призывники могут получить ответ на любой интересующий их вопрос, касающийся призыва".

Первые отправки призывников в войска спланированы после 20 мая. Всего призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек. В целях защиты граждан от коронавирусной инфекции в военкоматах созданы запасы: 2 миллиона медицинских масок, 270 тысяч тест-систем, 12 тонн дезинфицирующих средств.