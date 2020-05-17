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Рубрика: В мире

Пуэрто-Рико на референдуме в ноябре решит вопрос о вхождении в состав США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пуэрто-Рико - свободно ассоциированное государство под управлением Соединенных Штатов - третьего ноября проведет очередной референдум о статусе острова. Соответствующий закон подписала губернатор Ванда Васкес.

Фото: iStock
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Гражданам будет задан один вопрос: должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США в качестве 51-го штата. При этом Вашингтон не обязан будет согласиться с результатами голосования, окончательное решение примет конгресс США, пишет РИА Новости, ссылаясь на местную газету Nuevo dia.

Еще в 2018 году постоянный представитель Пуэрто-Рико в конгрессе представил законопроект о признании территории американским штатом к 2021 году. Жители Пуэрто-Рико уже голосовали на референдуме за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.

Пуэрто-Рико признана территорией Соединенных Штатов с 1898 года. Местные жители являются американскими гражданами, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.

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