Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации - от высоких технологий.

"Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий", - заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие", - подчеркнул глава государства.

Интервью президент дал в сентябре 2019 года, но транслируется оно впервые.

Новые технологии уже меняют мир, сказал глава государства. "Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это будет той базой, на которой будет развиваться страна", - уверен Путин.

Нужно обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества. "У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров", - сказал президент. И теперь нужно не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на то, что было достигнуто прошлыми поколениями.

"Конечно, мы должны смотреть открытыми глазами на то, что в мире происходит, смотреть, кто и где по каким направлениям ушел вперед, но и, используя свои конкурентные преимущества, двигаться дальше", - заключил Путин.