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17.05.2020 18:12
Рубрика: Власть

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера

Президент России Владимир Путин направил Беньямину Нетаньяху телеграмму с поздравлением по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Российский президент отметил, что высоко ценит сложившиеся отношения и рассчитывает на развитие дружественных связей: "Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня".

Израильский Кнессет в воскресенье утвердил состав нового правительства страны, главой которого будет Нетаньяху​​​. После ротации, произойдет 17 ноября 2021 года, его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц.

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