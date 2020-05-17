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17.05.2020 17:20
Рубрика: Общество

Ракета Atlas 5 стартовала во Флориде с секретным шаттлом для ВС США

Текст: Наталия Ячменникова
Ракета-носитель Atlas 5 стартовала во Флориде с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B. Старт ракеты-носителя был дан с космодрома на мысе Канаверал в 9​​​:14 (16:14 мск) по времени Восточного побережья США, - сообщает РИА Новости.
Фото: AP Photo/John Raoux Фото: AP Photo/John Raoux
Фото: AP Photo/John Raoux

По информации ВС США, нынешний, шестой полет - первый полет X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полета на материалы и семена.

Фото: Фёдор Юрчихин/РОСКОСМОС
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В ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США, а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Как отмечают некоторые эксперты, все самое таинственное проходит у американских военных под индексом X, от английского E(X)perimental. Именно такое обозначение получают самолеты и ракеты, созданные для отработки технологий. Почти все аппараты под этим индексом секретны, и о их возможностях становится известно гораздо позже.

Общество Космос

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