Ракета Atlas 5 стартовала во Флориде с секретным шаттлом для ВС США

По информации ВС США, нынешний, шестой полет - первый полет X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полета на материалы и семена.

В ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США, а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Как отмечают некоторые эксперты, все самое таинственное проходит у американских военных под индексом X, от английского E(X)perimental. Именно такое обозначение получают самолеты и ракеты, созданные для отработки технологий. Почти все аппараты под этим индексом секретны, и о их возможностях становится известно гораздо позже.