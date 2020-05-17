Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Социального мониторинга"

Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий Москвы, рассказал РИА Новости о том, как пользуются приложением "Социальный мониторинг" москвичи, которые находятся на домашнем лечении от коронавируса.

По его словам, это порядка 10 тысяч человек. Правда, цифра эта меняется, так как число тех, кому необходимо установить приложение, пока растет за счет жителей с ОРВИ и горожан, контактировавших с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача о том, что будут соблюдать самоизоляцию.

С помощью приложения уже выявлено более 70 тысяч случаев нарушения карантина: когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. На вопрос, правда ли, что приложение быстро сажает телефон или просто его сообщения приходят, например, ночью и человек просто не слышит их, а в итоге получает штраф, Эдуард Лысенко сказал: "Приложение новое и у некоторых пользователей оно вызывает тревогу: кажется, что телефон ведет себя по-другому. Мы стараемся это всем объяснять, на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем. У нас также в круглосуточном режиме работает колл-центр, телефон +7 (495) 870-72-96, куда можно обратиться, и операторы помогут разобраться с проблемой. Каждое обращение, поступившее на эту горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке".