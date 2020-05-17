Новости

В Белгороде умер житель Тульской области, лечившийся от COVID-19 14:20
Мадриду и Барселоне не разрешили выходить из карантина 14:17
В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг 14:16
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам 14:07
В конструкцию моста через Дарданеллы установлен последний стальной блок 14:05
В Петербурге подтвердили смерть еще пяти пациентов от COVID-19 14:02
Видео: дорожный рабочий увернулся от летящих на него машины и косилки 14:00
Российские футболисты начинают тренировки 13:56
Ульяновские власти проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам 13:49
Первый пациент с COVID-19 в Циалковском не работает на космодроме Восточный 13:43
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования 13:42
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 13:36
На Филевской линии метро остановлено движение 13:29
Вузы взяли на работу более 15 тысяч студентов 13:27
Орловская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам 13:21
В России отзывают один Lamborghini: водитель может не выбраться из салона 13:17
Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Социального мониторинга" 13:15
Netflix представил свою песню для "Евровидения" 13:15
В Башкирии вышли из карантина 200 вахтовиков, вернувшихся из Якутии 13:05
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку 13:02
В Европарламенте произошла крупнейшая утечка данных 12:56
Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять рассрочку на платное обучение 12:42
Австралия и Новая Зеландия откроют границы для обмена туристами 12:38
Турция намерена начать принимать иностранных туристов с середины июня 12:28
Крупные ТЦ в Ленобласти закрыли из-за нарушения санитарных норм 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 13:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Социального мониторинга"

Текст: Любовь Проценко

Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий Москвы, рассказал РИА Новости о том, как пользуются приложением "Социальный мониторинг" москвичи, которые находятся на домашнем лечении от коронавируса.

По его словам, это порядка 10 тысяч человек. Правда, цифра эта меняется, так как число тех, кому необходимо установить приложение, пока растет за счет жителей с ОРВИ и горожан, контактировавших с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача о том, что будут соблюдать самоизоляцию.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к коронавирусу

С помощью приложения уже выявлено более 70 тысяч случаев нарушения карантина: когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. На вопрос, правда ли, что приложение быстро сажает телефон или просто его сообщения приходят, например, ночью и человек просто не слышит их, а в итоге получает штраф, Эдуард Лысенко сказал: "Приложение новое и у некоторых пользователей оно вызывает тревогу: кажется, что телефон ведет себя по-другому. Мы стараемся это всем объяснять, на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем. У нас также в круглосуточном режиме работает колл-центр, телефон +7 (495) 870-72-96, куда можно обратиться, и операторы помогут разобраться с проблемой. Каждое обращение, поступившее на эту горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке".

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду