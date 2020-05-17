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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Алексей Мазус: Новая скрининговая программа поможет увидеть, как у Москвы формируется иммунитет
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
В первый же день после запуска новой программы на приглашение столичных властей бесплатно сдать кровь из вены и узнать, переболели ли они уже коронавирусом откликнулись две тысячи москвичей. Результаты, сколько горожан уже имеют иммунитет к новому опасному вирусу, станут известны в понедельник. Число же горожан, сдавших такой анализ, день ото дня будет увеличиваться. Зачем нужно столице такое массовое тестирование на COVID-19?
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Об этом "РГ" рассказал Алексей Мазус, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук.

Алексей Израилевич, чем интересна новая скрининговая программа?

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Алексей Мазус: Прежде всего тем, что такой мегаполис, как Москва, впервые в мире начал столь масштабное исследование с новой малоизученной инфекцией. Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, довольно известный. Собственно, вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Работаем с ним мы давно. Во время широкой диспансеризации москвичей делали его даже в парках. В чем его ценность? Этот тест позволяет выявить не только само заболевание, но и его стадию. Причем это единственный лабораторный метод, который позволяет провести именно массовое исследование на ту или иную инфекцию. Что еще важно? Иммуноферментный метод можно не только использовать для диагностики заболевания, но и для оценки иммунитета к нему у населения города. Мы уже сейчас можем делать до полумиллиона тестов в неделю и дальше наращивать их количество.

Результатом массового тестирования москвичей станет карта иммунитета Москвы

Неужели городские власти замахнулись на тестирование всех 12 миллионов жителей?

Алексей Мазус: Не замахнулись, а бесплатно предложили сделать москвичам обычный тест. Для Москвы и москвичей, которые привыкли следить за своим здоровьем, это норма.

Первые 70 тысяч СМС горожанам разосланы. Как они должны отреагировать на них?

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Алексей Мазус: Им нужно предварительно записаться на сдачу крови в ближайшую поликлинику, адрес которой указан в сообщении по телефону, чтобы не создавалась очередь. Затем в назначенное время прийти туда и сдать тест. В результате человек узнает, болел ли он уже коронавирусом, а может быть, болен именно сейчас. Коварство инфекции состоит в том, что у 80% она протекает бессимптомно. Люди думают, что они здоровы, ходят по улицам, заражают друзей. Тест же покажет, что он опасен для окружающих.

Вы сказали: иммунитет города. Когда можно считать, что он есть?

Алексей Мазус: Считается, что доля населения, не восприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%. Но сегодня мы имеем дело с инфекцией, которая заразнее в три и более раз, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет.Те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать, а у властей появится возможность постепенно поэтапно снимать ограничительные меры. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей.

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