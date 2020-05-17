На Филевской линии метро восстановлено движение поездов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Как напомнили в пресс-службе, на пути между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" упало дерево. Движение было остановлено. "Упавшее дерево распилили и вывезли, после чего движение было восстановлено, - рассказали в пресс-службе. Никто из пассажиров во время инцидента не пострадал.

"В настоящее время поезда следуют согласно графику", -добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее МЧС по Москве предупреждали жителей региона об усилении ветра в порывах до 20 м/с.