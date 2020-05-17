Новости

Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки 22:43
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь 22:14
Призывников обеспечат медицинскими масками на пути к местам службы 22:01
Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 21:57
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 21:46
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 21:34
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 21:27
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 21:27
Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226 21:14
В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности 20:45
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора" 20:28
Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 20:20
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 20:00
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 19:47
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 19:45
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 19:37
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 19:32
В Крыму с 18 мая запустят электрички 19:25
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая 19:18
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 19:16
В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19 19:14
Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет 19:10
На Кубани погасили долг перед медиками Армавира 18:57
Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19 18:55
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 22:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Маска и гости столицы

Во время коронавируса требования к мигрантам такие же, как к москвичам
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8158)
Людей в транспорте прибавилось. Экраны в подземке для всех, кто возобновил работу на предприятиях и стройках, напоминают о строгом правиле - без масок и перчаток вход в общественный транспорт запрещен. За нарушение масочного режима штраф - от 4 до 5 тысяч рублей. Чтобы донести это правило до всех пассажиров, объявления на экранах переведены сразу на несколько языков - английский, таджикский, киргизский и узбекский, следовательно, понятны большинству жителей, вышедших в эти дни на работу.

Раньше обращения к мигрантам на их языке можно было видеть разве что в аэропорту Жуковский, куда прилетают рейсы из Средней Азии, или на стройплощадках, на которых трудится половина всех мигрантов в городе. По словам главы города Сергея Собянина, открытие строек в Москве поможет снять в том числе социальную напряженность в среде иностранных рабочих. "На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, они находятся здесь, на родину их не пускают. И здесь работы нет. Поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу", - сказал он в интервью Первому каналу.

Фото: Александр Корольков/РГ
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования

В прошлом году, по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице, число приезжающих в Москву трудовых мигрантов выросло на 15,4 процента или почти на 250 тысяч человек, превысив 1,6 миллиона иностранцев. Примерно 1,4 миллиона - это выходцы из стран ближнего зарубежья. Для официального трудоустройства в Москве гражданам Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины необходим специальный патент. В 2019 году было оформлено и переоформлено 427 тысяч патентов. Чтобы их переоформить, владельцам нужно хотя бы на время выехать из России на родину. Закрытые границы сейчас не позволяют это сделать. Учитывая непростую ситуацию, российские власти приняли решение продлить срок временного пребывания иностранцев и разрешить работать без патентов до 15 июня. Разрешено мигрантам временно и не вносить ежемесячную оплату - 5350 рублей - за уже выданные патенты.

Без работы мигранты в Москве не остаются даже в тяжелые времена, отмечает президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. В той же сфере ЖКХ иностранцы как работали, так и работают: мусор вывозят, улицы убирают. "В ГБУ "Жилищник" работают летом 12 тысяч мигрантов, а зимой - 15 тысяч человек", - отмечает Коженов. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за их здоровьем сейчас следят организации, в которых они работают. Любое отклонение - сразу на лечение. Еще большая часть иностранцев, по словам Вадима Коженова, занята в сфере оказания услуг - курьеры службы доставки, таксисты. В апреле только приезжих и можно было увидеть на улицах. И они на своих рабочих местах строго следуют инструкции Роспотребнадзора.

Дублирование информации на разных языках - это уважение к другим национальностям

"После снятия режима ограничений бизнес начнет восстанавливаться и привлекать на работу иностранцев", - добавляет Коженов. Но если законно работающий мигрант обязан сдать экзамен по русскому языку, зачем на экранах

информировать о новых правилах на языках стран Средней Азии? "В объявлениях на русском языке о масочном режиме используются слова, которые мигрант может не знать. Дублирование информации на разных языках - это уважение к другим национальностям. Даже надпись "не прислоняться" в вагоне метро нужно перевести не только на английский, но и на узбекский и таджикский, это продвигает значение русского языка", - считает председатель ЦК Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Власть Безопасность Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве