Людей в транспорте прибавилось. Экраны в подземке для всех, кто возобновил работу на предприятиях и стройках, напоминают о строгом правиле - без масок и перчаток вход в общественный транспорт запрещен. За нарушение масочного режима штраф - от 4 до 5 тысяч рублей. Чтобы донести это правило до всех пассажиров, объявления на экранах переведены сразу на несколько языков - английский, таджикский, киргизский и узбекский, следовательно, понятны большинству жителей, вышедших в эти дни на работу.

Раньше обращения к мигрантам на их языке можно было видеть разве что в аэропорту Жуковский, куда прилетают рейсы из Средней Азии, или на стройплощадках, на которых трудится половина всех мигрантов в городе. По словам главы города Сергея Собянина, открытие строек в Москве поможет снять в том числе социальную напряженность в среде иностранных рабочих. "На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, они находятся здесь, на родину их не пускают. И здесь работы нет. Поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу", - сказал он в интервью Первому каналу.

В прошлом году, по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице, число приезжающих в Москву трудовых мигрантов выросло на 15,4 процента или почти на 250 тысяч человек, превысив 1,6 миллиона иностранцев. Примерно 1,4 миллиона - это выходцы из стран ближнего зарубежья. Для официального трудоустройства в Москве гражданам Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины необходим специальный патент. В 2019 году было оформлено и переоформлено 427 тысяч патентов. Чтобы их переоформить, владельцам нужно хотя бы на время выехать из России на родину. Закрытые границы сейчас не позволяют это сделать. Учитывая непростую ситуацию, российские власти приняли решение продлить срок временного пребывания иностранцев и разрешить работать без патентов до 15 июня. Разрешено мигрантам временно и не вносить ежемесячную оплату - 5350 рублей - за уже выданные патенты.

Без работы мигранты в Москве не остаются даже в тяжелые времена, отмечает президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. В той же сфере ЖКХ иностранцы как работали, так и работают: мусор вывозят, улицы убирают. "В ГБУ "Жилищник" работают летом 12 тысяч мигрантов, а зимой - 15 тысяч человек", - отмечает Коженов. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за их здоровьем сейчас следят организации, в которых они работают. Любое отклонение - сразу на лечение. Еще большая часть иностранцев, по словам Вадима Коженова, занята в сфере оказания услуг - курьеры службы доставки, таксисты. В апреле только приезжих и можно было увидеть на улицах. И они на своих рабочих местах строго следуют инструкции Роспотребнадзора.

Дублирование информации на разных языках - это уважение к другим национальностям

"После снятия режима ограничений бизнес начнет восстанавливаться и привлекать на работу иностранцев", - добавляет Коженов. Но если законно работающий мигрант обязан сдать экзамен по русскому языку, зачем на экранах

информировать о новых правилах на языках стран Средней Азии? "В объявлениях на русском языке о масочном режиме используются слова, которые мигрант может не знать. Дублирование информации на разных языках - это уважение к другим национальностям. Даже надпись "не прислоняться" в вагоне метро нужно перевести не только на английский, но и на узбекский и таджикский, это продвигает значение русского языка", - считает председатель ЦК Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.