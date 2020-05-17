Спасатели вытащили упавшую с Пречистенской набережной собаку

В районе Пречистенской набережной в реку упала собака. Вытаскивали животное столичные спасатели на водах.

По данным пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, инцидент случился около 14:30. Хозяйка не удержала собаку, и та сорвалась с поводка и угодила в воду. Из-за высокого берега животное не смогло самостоятельно выбраться из воды.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью ловчей петли подняли собаку из воды на борт катера. Пса доставили на ближайший пирс у Храма Христа Спасителя и передали хозяйке.