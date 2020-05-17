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Текст:   Марина Трубилина 
18:31 17.05.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)

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В городах отложили летние отключения горячей воды

С окончанием отопительного сезона в жилых домах традиционно начинаются отключения горячей воды - для проведения профилактических работ в теплосетях. Но некоторые муниципалитеты решили не осложнять жизнь горожанам, находящимся в самоизоляции, и отложили ремонт и отключения воды как минимум до лета.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

При этом единого на всю Россию порядка, откладывать ли профилактические и ремонтные работы на теплосетях, не установлено. Графики отключений утверждаются ресурсоснабжающими организациями совместно с муниципальными образованиями и управляющими организациями, сообщили в минстрое. "Минстрой не вправе отменять проведение профилактических работ или сокращать сроки их проведения, так как это может повлиять на безопасность (в том числе при прохождении будущего осенне-зимнего периода), а также отразиться на качестве предоставляемых коммунальных услуг", - отметили в ведомстве.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"По нашим данным, решение о переносе сроков отключения горячей воды приняли, в частности, в 9 муниципалитетах южных регионов страны, - отмечает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. - По крайней мере там теплое время года длится до ноября, надеемся, что в администрациях просчитали свои риски и возможности. Но на северных территориях затягивать с отключением опасно. Лето - единственный период, когда в наших климатических условиях можно проводить очистку и ремонт системы горячего водоснабжения". Если трубы зашлакованы и работы по их очистке не будут проведены с соблюдением регламентов, то зимой жители могут просто не получить горячей воды, подчеркивает Калинина.

Регионам, которые отложили отключения, придется проводить работы интенсивнее

Регионам, которые откладывают отключения, придется затем проводить профилактические работы в более интенсивном режиме, отмечает замгендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. "Вообще отменить профилактику невозможно - увеличится число аварий в теплосетях осенью и зимой. Жители должны понимать риски - если оставаться все лето с горячей водой, то зимой можно остаться без тепла из-за аварий".

Кому оставили горячую воду

Москва и Московская область начнут отключения не раньше 1 июля. В Саратове отключать горячую воду в жилых домах энергетики начали сразу после майских праздников. Но уже после начала опрессовок губернатор попросил энергетиков перенести испытания сетей. Сначала энергетики сообщили, что перенос невозможен, но компромисс был достигнут, большинство саратовцев получили отсрочку до 1 июня. В Пензе веерные отключения горячей воды идут, но, как отметили в пресс-службе теплоснабжающей организации "Т Плюс", энергетики находятся в постоянном диалоге с местной властью и откликаются на просьбы не вводить отключения на объектах, связанных с борьбой против коронавируса.

Фото: iStock
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В Мурманской области сдвигать график отключения не предполагается, но здесь и так из-за короткого северного лета планируют отключать воду лишь с конца июня по начало августа. В Санкт-Петербурге о сдвиге сроков отключения горячей воды минимум до лета заявили еще апреле. На Ставрополье горячую воду также решено пока не отключать, из-за чего график отключений затронет и осенние месяцы. Во Владивостоке в части жилых домов уже отключили горячую воду, но позже решено было отложить работы до лета.

Подготовили Татьяна Дмитракова, Андрей Куликов, Наталья Саванкова, Ольга Штраус, Михаил Сухарев, Алексей Михайлов

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