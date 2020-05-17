В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам

Подмосковные власти решили создать специальную комиссию, которая бы принимала жалобы и сообщения медперсонала, касающиеся коронавирусных доплат работникам здравоохранения, написал губернатор области Андрей Воробьев в соцсети ВКонтакте.

Сообщить о том, что выплаты не приходят или приходят не в положенном объеме, можно по телефону 8 (495) 990-77-77.

"Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения", - подчеркнул губернатор.

Накануне он поручил главам муниципалитетов лично контролировать, получают ли необходимые доплаты врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и водители "Скорой помощи".