Первый пациент с COVID-19 в Циалковском не работает на космодроме Восточный

Первый пациент с выявленной коронавирусной инфекцией в городе Циолковский не является сотрудником космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Напомним, ранее глава ЗАТО Циолковский, где проживают сотрудники космодрома Восточный, Сергей Левицкий сообщил, что первый случай заражения COVID-19 выявлен среди жителей города. Подробностей он не сообщил, лишь призвав жителей сохранять самоизоляцию и не выходить на улицу без лишней необходимости.

Позже на космодроме усилили меры по предупреждению коронавирусной инфекции. Транспорт сотрудников дезинфицируют дважды в день, все сотрудники обеспечены средствами личной защиты, усилен контроль за масочным режимом.

Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", на данный момент ни один сотрудник космического центра Восточный не заражен коронавирусом. За здоровьем персонала ведется постоянный мониторинг, продолжается ежедневное измерение температуры работников.

Напомним, строительство космодрома не прерывалось на время пандемии COVID-19. 11 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация наращивает темпы строительства стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара". Рогозин подчеркнул, что на объектах приняты жесткие меры изоляции стройки и строительного городка, что позволило избежать случаи заражения.