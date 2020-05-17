Новости

В Белгороде умер житель Тульской области, лечившийся от COVID-19 14:20
Мадриду и Барселоне не разрешили выходить из карантина 14:17
В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг 14:16
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам 14:07
В конструкцию моста через Дарданеллы установлен последний стальной блок 14:05
В Петербурге подтвердили смерть еще пяти пациентов от COVID-19 14:02
Видео: дорожный рабочий увернулся от летящих на него машины и косилки 14:00
Российские футболисты начинают тренировки 13:56
Ульяновские власти проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам 13:49
Первый пациент с COVID-19 в Циалковском не работает на космодроме Восточный 13:43
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования 13:42
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 13:36
На Филевской линии метро остановлено движение 13:29
Вузы взяли на работу более 15 тысяч студентов 13:27
Орловская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам 13:21
В России отзывают один Lamborghini: водитель может не выбраться из салона 13:17
Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Социального мониторинга" 13:15
Netflix представил свою песню для "Евровидения" 13:15
В Башкирии вышли из карантина 200 вахтовиков, вернувшихся из Якутии 13:05
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку 13:02
В Европарламенте произошла крупнейшая утечка данных 12:56
Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять рассрочку на платное обучение 12:42
Австралия и Новая Зеландия откроют границы для обмена туристами 12:38
Турция намерена начать принимать иностранных туристов с середины июня 12:28
Крупные ТЦ в Ленобласти закрыли из-за нарушения санитарных норм 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 13:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый пациент с COVID-19 в Циалковском не работает на космодроме Восточный

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Первый пациент с выявленной коронавирусной инфекцией в городе Циолковский не является сотрудником космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Напомним, ранее глава ЗАТО Циолковский, где проживают сотрудники космодрома Восточный, Сергей Левицкий сообщил, что первый случай заражения COVID-19 выявлен среди жителей города. Подробностей он не сообщил, лишь призвав жителей сохранять самоизоляцию и не выходить на улицу без лишней необходимости.

Фото: РИА Новости
Интенсивность пусков российских ракет вырастет с III квартала этого года

Позже на космодроме усилили меры по предупреждению коронавирусной инфекции.  Транспорт сотрудников дезинфицируют дважды в день, все сотрудники обеспечены средствами личной защиты, усилен контроль за масочным режимом.

Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", на данный момент ни один сотрудник космического центра Восточный не заражен коронавирусом. За здоровьем персонала ведется постоянный мониторинг, продолжается ежедневное измерение температуры работников.

Напомним, строительство космодрома не прерывалось на время пандемии COVID-19. 11 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация наращивает темпы строительства стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара". Рогозин подчеркнул, что на объектах приняты жесткие меры изоляции стройки и строительного городка, что позволило избежать случаи заражения.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ