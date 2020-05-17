Среди сотрудников космодрома Восточный нет заболевших коронавирусом

Меры по противодействию коронавирусной инфекции усилены на космодроме Восточный, сообщили в Роскосмосе.

Дважды в день проводится дезинфекция в автомобильном транспорте, доставляющем работников на космодром. Помимо этого, регулярно обрабатываются административные здания и все объекты, причем периодичность влажных уборок увеличена.

В пресс-службе отметили, что случаев заражения коронавирусом среди персонала на данный момент нет. Сейчас регулярно проводятся инспекции по соблюдению мер профилактики коронавируса, усилен контроль за ношением масок и дезинфекцией.

"В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей. Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, а вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах", - уточнили в Роскосмосе.

Всех сотрудников предприятия обеспечили индивидуальными средствами для дезинфекции, ежедневно выдаются защитные маски, продолжается замер температуры у персонала.