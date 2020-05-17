Больнице в Ульяновской области присвоят имя врача, умершего от COVID-19

Именно Карсунский район Ульяновской области на начальном этапе объявленной самоизоляции дал не менее двух третей заболевших. Местная ЦРБ стала очагом заболевания, вирусом заразился весь коллектив, и произошло это еще до введения официальных карантинных мер.

67-летний рентгенолог Владимир Иванович Фиошин принял на себя весь поток односельчан, которые начиная с нового 2020 года начали вдруг массово обращаться к врачам с признаками пневмонии. Без рентгена это заболевание не выявить.

- Все бронхиты, все воспаления легких шли через него. Мер против коронавируса еще не было. Защитных костюмов не было даже в помине, - рассказывает дочь Владимира Ивановича Марина Павликова.

В апреле в Карсунской районной больнице произошла вспышка COVID-19, несколько десятков жителей района, в том числе медики, заразились коронавирусом.

На примере собственной семьи Марина Павликова рассказала, как развивалась ситуация в поселке. В январе-феврале переболела воспалением легких дочь Лиза, которую выписали из райбольницы 2 февраля. В это же время на больничных койках оказались и многие ее одноклассники - и это вопреки теплой зиме. Какая-то подростковая эпидемия. Потом случился бронхит у младшей дочери. Затем с пневмонией в больнице оказался муж Марины Владимировны. Его выписали 2 апреля. После этого заболела она сама, ее брат, затем отец.

Первое недомогание Владимир Фиошин почувствовал примерно 9 апреля, вскоре после закрытия больницы. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако состояние больного продолжало ухудшаться. 13 апреля Владимир Иванович был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу областного центра. Течение болезни осложнялось диабетом, потом случился инсульт, а утром 16 числа Владимира Ивановича не стало. Уже после этого стали известны результаты повторного теста - они были положительными.

Медучреждение несколько недель находилось на карантине, в районе была развернута резервная больница для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.

- Отец был добрым веселым и мудрым человеком, всегда мог дать нужный дельный совет. Его все любили у нас в Карсуне. У него было очень развито чувство юмора, он мог всем поднять настроение. Был очень-очень толковый врач. Когда его не стало, у меня просто телефон разрывался, мне все звонили и плакали. Скорбел весь Карсун. Нельзя было собираться в самый разгар карантина. Хоронили буквально - я и дети. Потом нас такая волна душевного тепла подхватила! Я даже не знаю, как это выразить. И материально помогали, сбрасывались. Слова поддержки и утешения от карсунцев не прекращались. Настолько он весь отдавал себя районной больнице, она была его душой и сердцем, - говорит Марина Владимировна.

Первым идею о присвоении имени Владимира Фиошина больнице, которой он отдал 47 лет своей жизни, высказал в комментарии под статьей местный житель Сергей. После этого ее уже на официальном уровне подхватили коллеги Владимира Ивановича. Известно, что региональные власти поддержали это начинание.

В воскресенье больницу посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, где наградил работников медучреждения за вклад в борьбу с коронавирусом.

"В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице", - цитирует Сергея Морозова пресс-служба.

"Карсунская больница больше всех пострадала - практически весь коллектив ушел на карантин. Конечно, большая поддержка пришла со стороны медиков из других больниц. Справились общими усилиями, так и должно быть в это сложное время. Поэтому мы решили, что именно в Карсунском районе, возможно, на территории самой больницы, будет установлена памятная композиция медработникам, внесшим вклад в борьбу с пандемией. Она будет посвящена не только медикам, которые оказывали помощь, но и которые отдали свою жизнь. Мы преклоняемся перед каждым из них", - приводит пресс-служба слова председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Светланы Свириной.