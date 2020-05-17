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17.05.2020 13:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российские футболисты начинают тренировки

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские футбольные клубы постепенно начинают тренировки в связи с решением о возобновлении игр РПЛ.

18 мая футболисты клуба "Уфа" пройдут тесты на коронавирус и начнут тренировку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ФК "Уфа" Шамиля Газизова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Пока тренировки будут проходить с определенными ограничениями: футболисты будут работать группами на футбольном поле, соблюдая меры предосторожности. Планируется, что 21 июня "Уфа" сыграет на своем поле с ФК "Тамбов".

Кстати, сегодня уфимская команда занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Занимающая десятое место екатеринбургская футбольная команда "Урал" возобновит тренировки только в конце следующей недели, о чем сообщил президент клуба Григорий Иванов. 21 июня "Урал" должен встретиться с казанским "Рубином".

Напомним, что турнир Российской премьер-лиги был прерван 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На днях было принято решение о возобновлении игр 21 июня. Еще одной хорошей новостью стало то, что иностранным спортсменам и тренерам, не имеющим российского гражданства, разрешили вернуться в Россию.

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