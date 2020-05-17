Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах России

Российские ученые создали две модели по заболеваемости COVID-19 в регионах страны. Одну из них представила компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence, а вторую разработали в проектном офисе по математическому моделированию Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета.

В соответствии с первой моделью, некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов уже достигли пика заболеваемости коронавирусом. По реалистичному сценарию, представленному Megaputer Intelligence, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев был достигнут 12 мая, а в Москве - 6 мая. Но есть и пессимистический прогноз, который обещает, что пик заболеваемости в Москве можно ожидать только 26 мая и тогда может быть зафиксировано 6,2 тысячи новых случаев за сутки.

В целом по стране ученые прогнозируют пик заболеваемости по реалистичному сценарию 20 мая, а пессимистичному - 29 мая.

Кстати, благодаря тому, что прогноз представлен в виде интерактивной карты информацию об общем количестве летальных исходов, выздоровлений и сроках наступления пика можно посмотреть как в общем по стране, так и по каждому региону отдельно.

Представили компании-разработчика прогноза пояснили РБК, что прогноз формируется на основе анализа данных официальных источников, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа. При этом система учитывает распределение заражений между регионами, а также строгость карантинных мер в том или ином субъекте.

Вторую модель создали в ученые из Уфы, которые вычислили, что пик заболеваемости по России прошел 8-9 мая, когда ежесуточный прирост подтвержденных случаев составлял около 10,5 тысяч.

Как уточнила изданию руководитель проектного офиса в части математического моделирования и прогнозирования УГАТУ Ирина Лакман, они выявили ряд закономерностей развития эпидемии в регионах России. Плавный рост за счет раннего введения ограничений, затем вспышки в местах скопления людей, а далее экспоненциальная фаза, а в середине мая заболеваемость достигает пика.

В соответствии с уфимской моделью, в небольших регионах развитие коронавируса взяли под контроль к 15 мая, а в крупных ситуация хоть и остается напряженной, но скорость роста выздоровления выше, чем скорость заражения.

В основе уфимской модели прогнозирования классические эпидемиологические модели и инструменты анализа временных рядов. Горизонт прогнозирования - 7-10 дней, зато точность 96-97 процентов.