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17.05.2020 13:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ульяновские власти проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Медики "неотложки" при 4-й поликлинике областного центра написали обращение на имя ульяновского губернатора Сергея Морозова, в котором пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты и низкую зарплату. Достоверность изложенного проверяют прокуратура, региональный минздрав, кураторы областного правительства. При этом наведываются не только в 4-ю поликлинику, но и во все медучреждения региона.

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По словам авторов обращения, им не начислили обещанные стимулирующие федеральные и региональные выплаты, которые полагаются медикам, ведущим борьбу с COVID. Кроме того, с их слов, оплата труда за последние три месяца сократилась на 10-20 процентов.

"На наше обращение в министерство здравоохранения Ульяновской области пояснили, что всеми начислениями занимается главный врач поликлиники, который и распределяет начисление зарплат сотрудникам, внятного ответа от руководства получить не получается, всем несогласным предлагают сменить работу, это в то время, когда все медицинские учреждения остро нуждаются в кадрах. Многие сотрудники в среднем получили зарплату в 12 -16 тысяч рублей", - говорится в обращении.

Орловская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам

Как сообщил губернатор региона Сергей Морозов, выборочная проверка минздрава уже выявила нарушения в начислении медработникам выплат за апрель в четырех медучреждениях. Начала проверку и прокуратура Ульяновской области.

"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях закона при организации оплаты труда и предоставлении стимулирующих выплат работникам учреждений системы здравоохранения и водителям скорой медицинской помощи", - сообщил "РГ" по этому поводу старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Кроме того, губернатор направил кураторов от правительства региона для проверки всех фактов, аналогичных изложенным в письме.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Начались выплаты медикам за работу в условиях коронавируса

"По моему поручению сегодня во всех муниципальных образованиях работают кураторы от правительства региона - мои заместители, министры, а также руководители регионального центра, которые детально проверят справедливость начислений выплат медицинским работникам за борьбу с коронавирусной инфекцией, установленных Президентом. Важно скрупулезно оценить саму систему - насколько объективно на местах провели расчеты федеральных надбавок за борьбу с COVID-19. Сегодня лично поставил задачи в администрации Ульяновска по проверкам начислений медработникам регионального центра. Особое внимание будет уделено нашим самым крупным госпитальным базам по лечению пациентов с коронавирусом. Важно никого не забыть, помочь разобраться лечебным учреждениям и доначислить то, что положено медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой".

Напомним, президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

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