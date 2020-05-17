В Башкирии многодетным и уволенным помогут с ипотекой

В Башкирии семьи с тремя и более детьми, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, и жители, в период пандемии коронавируса потерявшие работу, теперь могут претендовать на финансовую поддержку правительства региона. Им помогут погасить часть процентов по жилищным кредитам.

Как сообщили в госкомитете Башкирии по строительству и архитектуре, речь идет только об ипотечных займах, оформленных в российских кредитных организациях в 2018-2020 годах.

- Отдельным категориям граждан из бюджета Республики Башкортостан предоставят субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечному займу, полученному с 1 января 2018 года по 1 апреля 2020 года включительно, в размере трех процентных пунктов от процентной ставки по кредиту - уточнил председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин.

Сумма субсидии на одного заявителя не должна превышать 100 тысяч рублей.

В числе тех, кто может претендовать на эту поддержку, - многодетные семьи, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также матери-одиночки и те, кто из-за смерти супруга воспитывает ребенка один.

Кроме того, в этом списке граждане, потерявшие основное место работы в период с 15 марта 2020 года по 1 июня 2020 года и на момент подачи заявления не устроившиеся на новое место.

Важный момент - вначале банкам предстоит заключить соглашение с региональным управлением по реализации жилищных программ, и только тогда кредитная организация сможет принимать заявления клиентов на субсидирование части процентов.

Как сообщили в правительстве республики, речь идет только об ипотечных займах, оформленных в кредитных организациях в 2018-2020 годах

Тогда как оформление такого соглашения может продлиться до двух месяцев.

Списки подписавших соглашение банков будут размещать в интернете на сайте управления, пообещали чиновники.

Еще один нюанс - помощь при оплате процентов по ипотеке имеет заявительный характер. Для ее получения жители республики должны лично обратиться в банк и предоставить паспорт и документы, подтверждающие право гражданина на субсидию (многодетность, потеря работы и т.д.).

Кстати, субсидию не предоставляют на уплату процентов, начисленных за нарушение кредитного договора, пени и так далее.

- Мы рады любой помощи и очень ждем, когда сможем воспользоваться этой поддержкой, - говорит уфимка, мама троих детей Алина Бикулова. - В прошлом году мы оформили ипотеку под 10,1 процента годовых. Слава богу, платим вовремя, но новые пособия во время эпидемии тоже хорошо поддерживают, ведь я в декрете, работает только муж. Мы уже обратились в свой банк, но там сказали, что пока рано писать заявление: сначала он должен заключить соглашение с правительством.

Между тем

Жители Башкирии активно обращаются в кредитные организации по вопросу оформления ипотечных каникул. По данным пресс-службы Нацбанка Башкирии, с 20 марта по 6 мая от ипотечных заемщиков поступило почти 1300 заявок на предоставление кредитных каникул. Из них рассмотрены 1165, из которых 75 процентов одобрены.