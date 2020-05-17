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17.05.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В дзержинском лесу нашли свалку вакцины от гриппа

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Нижегородский Минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском партии вакцины от гриппа. Об этом сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда, - написал он у себя в Instagram.

Информацию о ходе проверки ведомство обещает озвучить в дальнейшем. Сообщение о находке появилось в паблике "Типичный Нижний Новгород". Там говорится, что прохожие даже проверили срок годности медикамента - оказалось, что вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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