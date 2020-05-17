В Нижегородской области количество умерших с COVID-19 выросло до 43

В Нижегородской области количество умерших с коронавирусом увеличилось до 43 человек. За последние сутки от инфекции умер еще один пациент, сообщает пресс-служба правительства региона.

- У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, - говорится в сообщении.

По данным на 17 мая в Нижегородской области зарегистрировано 6413 случаев COVID-19, 281 случай - за последние сутки, 1388 человек уже выздоровели.

- Более 1,1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около четырех тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек - в обсерваторах, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.