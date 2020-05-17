В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 31 мая

"До 31 мая в регионе сохраняем ограничительные меры. Благодаря этому нам удается держать ситуацию с распространением заболевания COVID-19 под контролем. Да, постепенно мы снимаем ограничения - но для каждой территории подход должен быть свой, с учетом конкретной ситуации по коронавирусу", - написал он, указав при этом, что посещать магазины, аптеки, заходить в общественный транспорт по-прежнему можно только в масках и перчатках.

Начать работу в понедельник смогут туристические агентства и многофункциональные центры. Разумеется, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности.

"При этом в число организаций, работа которых приостановлена, внесены летние кинозалы и оказание услуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ТРЦ и иных местах массового посещения. До 30 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаториях, гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Оренбургской области", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дети до 14 лет могут передвигаться по улице лишь в сопровождении родителей и иных законных представителей при условии обеспечения ребенка средствами защиты.

Прибывшим в командировку гражданам, у которых тесты на коронавирус показали отрицательный результат, разрешено приступать к работе без соблюдения двухнедельного карантина.

Приостановлено временное трудоустройство несовершеннолетних на период каникул. Работа музеев и библиотек также приостановлена, но смогут работать отделы абонементов.

В Оренбуржье на 17 мая зарегистрировано 1 278 случаев заражения, выздоровели 602 человека, пять жителей умерли.