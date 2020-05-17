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17.05.2020 16:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми прокуратура нашла нарушения при выплатах медикам

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Прокуратура Пермского края провела проверку и потребовала устранить нарушения прав медицинских работников при обеспечении стимулирующими выплатами. Доплаты медицинским работникам полагаются за работу с пациентами, инфицированными COVID-19.

Ульяновские власти проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, в регионе были проведены проверки соблюдения прав врачей, младшего медперсонала и водителей экипажей скорой помощи. В ходе надзорных мероприятий выявлено, что медучреждениями региона применялся неверный порядок расчета стимулирующих выплат. В частности, врачам "Городской клинической больницы №7" стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены еще в 3 учреждениях Пермского края. Список медучреждений может еще пополниться.

С целью устранения нарушений региональному министру здравоохранения внесено представление о незамедлительном проведении всех необходимых доначислений.

Кроме того сотрудники надзорного ведомства проверяют информацию по аналогичным жалобам, которые поступили от сотрудников больницы Соликамска. По ее итогам также будет дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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