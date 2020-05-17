В Прикамье семь человек пострадали в ДТП на трассе

На трассе Перьм-Березники в Пермском крае столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Как уточнили в краевом МВД, столкнулись микроавтобус "Газель" и грузовик "Камаз". По предварительным данным правоохранителей, грузовик, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество микроавтобусу, в результате чего произошла авария.

По данным ведомства, среди пострадавших двое детей. Несовершеннолетние и трое взрослых были госпитализированы в больницу Березники. Одному мужчине помощь была оказана амбулаторно, еще одна женщина отказалась от госпитализации.