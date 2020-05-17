История Владимира и Натальи Беломытцевых из поселка Казенная Заимка в пригороде Барнаула хорошо иллюстрирует обсуждаемые сейчас поправки в Гражданский кодекс РФ о соседях. Пенсионеры больше десяти лет разводили на приусадебном участке кур и кроликов, пока в доме по соседству не сменились хозяева. Новым жильцам якобы не понравился запах курятника, и они стали добиваться его сноса. А когда суд им отказал, то подали иск о запрете на разведение птицы на соседнем участке, поскольку он выделен под жилищное строительство, а не ЛПХ. И суды удовлетворили это требование, запретив Беломытцевым вообще держать кур.
По словам юриста Анны Навратил, на этом формальном основании, что участок выделен под ИЖС, суд первой инстанции принял решение о запрете курятника. Хотя соседи не представили никаких реальных доказательств зловония. Алтайский же краевой суд, рассматривая апелляцию, вообще пришел к выводу, что неприятный запах от жизнедеятельности сельхозживотных - общеизвестный факт, не требующий доказательств.
- Эти судебные решения вызвали большой общественный резонанс, особенно после публикаций в "Российской газете", - подчеркивает Анна Навратил. - Ведь они создают прецедент, когда любой желающий может запретить вам заниматься подсобным хозяйством на своем участке. После широкой огласки истории Беломытцевых в Барнауле упростили процедуру перевода земли из ИЖС в ЛПХ - публичные слушания теперь не нужны. И пенсионеры смогли изменить назначение своего участка. Но кассационная инстанция все равно оставила решение о запрете на разведение кур в силе, поскольку кассация рассматривает только те документы, что уже есть в деле, и новые доказательства не учитывает.
Юристы же считают, что после оформления ЛПХ Беломытцевы могут снова разводить птицу, несмотря на судебное решение. Оснований для запрета теперь нет - участок предназначен для подсобного хозяйства. Однако пенсионеры опасаются, что соседи опять пойдут в суд.
- Мы надеемся добиться отмены запрета в Верховном суде, - говорит Владимир Беломытцев. - Конечно, после получения статуса ЛПХ хотелось сразу взять цыплят, но, наверное, подождем, когда примут поправки к Гражданскому кодексу. В них должны четко прописать основания для жалоб на шум и запах с соседнего участка. Тогда у соседей не будет оснований снова идти в суд. Ведь нас много раз проверяли и ни разу не обнаружили ни зловонного запаха, ни загрязнений окружающей среды отходами животных.
Елена Мадеева, адвокат:
- Нельзя законодательно урегулировать все тонкости человеческих взаимоотношений. Поэтому, с моей точки зрения, Беломытцевым не стоит возлагать больших надежд на изменения, которые планируют внести в Гражданский кодекс - так называемые поправки о соседях, конкретизирующие их взаимные права и обязательства. Во-первых, пока это только проект закона, в каком виде будут приняты изменения, говорить рано. Во-вторых, в нашей стране все новые нормы проходят долгую обкатку. Пока не сложится практика применения новых норм, трудно рассуждать о том, как они повлияют на конкретную ситуацию. Да и самим Беломытцевым ждать придется не один год, все это время обходиться без привычного подспорья. Они уже сделали все необходимое: у них изменилось назначение участка, соответственно, это новые обстоятельства. Решение суда ими уже исполнено. Теперь можно разводить кур, но так, чтобы не нарушать прав и законных интересов соседей. По сути, именно этот смысл и заложен в предлагаемых изменениях в ГК.
При этом, на мой взгляд, у пенсионеров есть все основания оспаривать вступившие в законную силу решения. Очевидно, что доказывать нарушение права должна сторона, которая на это ссылается, то есть соседи пенсионеров, якобы страдающие от запаха. А таких доказательств, насколько я понимаю, в деле нет. Лично я, оказавшись в таком положении, обязательно прописала бы все жалобы до конца. И от разведения кур отказываться бы не стала.
Подготовила Нина Рузанова