Барнаульские пенсионеры Беломытцевы, которым запретили разводить кур на приусадебном участке, намерены отстаивать права в Верховном суде. Они лишились домашней птицы из-за конфликта с соседями, пожаловавшимися на запашок из курятника. Суды трех инстанций решили, что птичнику не место на загородном подворье. Но после публикаций "РГ" "куриное" дело получило широкий общественный резонанс, и это помогло Беломытцевым оформить право на ведение личного подсобного хозяйства. Могут ли они теперь разводить птицу?

История Владимира и Натальи Беломытцевых из поселка Казенная Заимка в пригороде Барнаула хорошо иллюстрирует обсуждаемые сейчас поправки в Гражданский кодекс РФ о соседях. Пенсионеры больше десяти лет разводили на приусадебном участке кур и кроликов, пока в доме по соседству не сменились хозяева. Новым жильцам якобы не понравился запах курятника, и они стали добиваться его сноса. А когда суд им отказал, то подали иск о запрете на разведение птицы на соседнем участке, поскольку он выделен под жилищное строительство, а не ЛПХ. И суды удовлетворили это требование, запретив Беломытцевым вообще держать кур.

По словам юриста Анны Навратил, на этом формальном основании, что участок выделен под ИЖС, суд первой инстанции принял решение о запрете курятника. Хотя соседи не представили никаких реальных доказательств зловония. Алтайский же краевой суд, рассматривая апелляцию, вообще пришел к выводу, что неприятный запах от жизнедеятельности сельхозживотных - общеизвестный факт, не требующий доказательств.

- Эти судебные решения вызвали большой общественный резонанс, особенно после публикаций в "Российской газете", - подчеркивает Анна Навратил. - Ведь они создают прецедент, когда любой желающий может запретить вам заниматься подсобным хозяйством на своем участке. После широкой огласки истории Беломытцевых в Барнауле упростили процедуру перевода земли из ИЖС в ЛПХ - публичные слушания теперь не нужны. И пенсионеры смогли изменить назначение своего участка. Но кассационная инстанция все равно оставила решение о запрете на разведение кур в силе, поскольку кассация рассматривает только те документы, что уже есть в деле, и новые доказательства не учитывает.

Суды трех инстанций решили, что птичнику не место на загородном подворье

Юристы же считают, что после оформления ЛПХ Беломытцевы могут снова разводить птицу, несмотря на судебное решение. Оснований для запрета теперь нет - участок предназначен для подсобного хозяйства. Однако пенсионеры опасаются, что соседи опять пойдут в суд.

- Мы надеемся добиться отмены запрета в Верховном суде, - говорит Владимир Беломытцев. - Конечно, после получения статуса ЛПХ хотелось сразу взять цыплят, но, наверное, подождем, когда примут поправки к Гражданскому кодексу. В них должны четко прописать основания для жалоб на шум и запах с соседнего участка. Тогда у соседей не будет оснований снова идти в суд. Ведь нас много раз проверяли и ни разу не обнаружили ни зловонного запаха, ни загрязнений окружающей среды отходами животных.

Комментарий

Елена Мадеева, адвокат:

- Нельзя законодательно урегулировать все тонкости человеческих взаимоотношений. Поэтому, с моей точки зрения, Беломытцевым не стоит возлагать больших надежд на изменения, которые планируют внести в Гражданский кодекс - так называемые поправки о соседях, конкретизирующие их взаимные права и обязательства. Во-первых, пока это только проект закона, в каком виде будут приняты изменения, говорить рано. Во-вторых, в нашей стране все новые нормы проходят долгую обкатку. Пока не сложится практика применения новых норм, трудно рассуждать о том, как они повлияют на конкретную ситуацию. Да и самим Беломытцевым ждать придется не один год, все это время обходиться без привычного подспорья. Они уже сделали все необходимое: у них изменилось назначение участка, соответственно, это новые обстоятельства. Решение суда ими уже исполнено. Теперь можно разводить кур, но так, чтобы не нарушать прав и законных интересов соседей. По сути, именно этот смысл и заложен в предлагаемых изменениях в ГК.

При этом, на мой взгляд, у пенсионеров есть все основания оспаривать вступившие в законную силу решения. Очевидно, что доказывать нарушение права должна сторона, которая на это ссылается, то есть соседи пенсионеров, якобы страдающие от запаха. А таких доказательств, насколько я понимаю, в деле нет. Лично я, оказавшись в таком положении, обязательно прописала бы все жалобы до конца. И от разведения кур отказываться бы не стала.

Подготовила Нина Рузанова