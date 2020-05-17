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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Онкологи открыли новые возможности в работе с пациентами

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
"Пожалуйста, направление, полис, паспорт!" - молоденький доктор, встречающий посетителей Иркутского областного онкодиспансера в тамбуре, расположенном сразу за входной дверью, строг и собран. Его задача - определить, кто из них действительно нуждается в консультации врачей, а кто может и подождать.
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

- Каждого пациента встречаем теперь, как дорогого гостя, - смеется главный врач Виктория Владимировна Дворниченко. - Видите, какие довольные все? Приятно людям внимание…

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На самом деле, дежурный врач за несколько минут успевает проделать колоссальную аналитическую работу - изучив данные исследований, результаты анализов и заключения нескольких узких специалистов, принять решение о необходимости консультации или дополнительной диагностики в Областном онкодиспансере. За четверть часа он управился с пятью посетителями: четверых запустил внутрь, а Галину Ершову решительно развернул. Но пенсионерка, что удивительно, не обиделась.

- Да пятна какие-то на руках у меня! - объяснила она. - И никак не выведу, чем только не мазала уже. Решила проверить, вдруг рак? Анализы сдала в частной клинике, пришла. А тут вон какие дела. Но доктор хороший, все посмотрел внимательно: нет, говорит, бабушка, у тебя никакой онкологии, а биохимию свою повесь на грудь, как орден, и гордись - не у каждого такие хорошие показатели. Уж если сильно беспокоишься - направление нужно из поликлиники…

- Есть такие, кто сам себе диагноз ставит, - объясняет Константин Пестерев, дежурный онколог. - Их, конечно, домой отправляю. Но большинство идет с направлениями от специалистов нашего профиля.

В день на этот пост приходит до 100 человек, врач дежурит в тамбуре четыре часа. Значит, около 50 человек дежурный доктор должен пропустить через себя: не только посмотреть пухлые папки с выписками, но и выслушать каждого, подбодрить словом и улыбкой и проследить, чтобы надели бахилы, обработали руки и натянули маску на нос.

- Стараюсь быть человеком, - шутит Константин.

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В этой шутке много правды - выглядит врач и вправду жутковато: на лице - пластиковое забрало, на руках - перчатки, на плечах защитный одноразовый халат поверх белого. Но вариантов нет: он должен быть надежно защищен, чтобы полностью исключить риск передачи COVID-19.

- Мы не прекращали работать ни на один день. Просто организовали процесс так, чтобы не допускать скопления людей при поступлении на лечение или консультацию, - подчеркивает Виктория Владимировна. - Сейчас у нас в Иркутске при общем фонде в 525 коек занято около 500. Проводятся операции, сеансы химиотерапии, лучевой терапии. Как было у нас до ограничений 300 операций в неделю, так и осталось.

Процесс организован предельно четко. Тем, кому операция уже была назначена, лично звонит заведующий отделением: расспрашивает, инструктирует, если необходимо, записывает на недостающие исследования в диспансере, затем согласовывает день и час прибытия на госпитализацию.

- Наши пациенты очень уязвимы, - поясняет главврач. - Они в зоне риска, иммунитет у онкологических больных всегда снижен. Но в каких-то случаях рак ждать не может. Поэтому работаем с каждым индивидуально. Коронавирус нам, можно сказать, глаза открыл - теперь только так и будем работать.

Для этого, по словам Виктории Дворниченко, Областному онкодиспансеру пришлось перестроить работу с городскими и районными больницами.

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- Уж если отправляете больного в областную клинику, будьте любезны обследовать его полностью, насколько позволяет материально-техническая база. У большинства медучреждений все возможности для этого есть. Если нет - отправляйте к нам. Но таких больниц в регионе сейчас единицы. В ряде случаев можем подключить и телемедицину. Наши специалисты всегда помогут, если есть какие-то сомнения. Что дальше? Дальше решаем: срочный случай, или дело терпит? Если срочный, принимаем решение о госпитализации. Но там, где можно подождать, ждем. Рак легких, например, может развиваться в течение 25 лет. И что тут два-три месяца изменят?

Именно эти меры помогли упорядочить поток пациентов.

- Режим повышенной готовности дал коллективу возможность рационально и, главное, безопасно перестроить маршрутизацию пациентов, - считает главврач. - И у нас есть все основания, а главное, желание, применять эту схему в дальнейшем, после снятия ограничений.

Судя по отзывам пациентов, это действительно удобно.

- У меня подтвержденный диагноз, рак молочной железы, первая стадия, - тихо говорит иркутянка Людмила. - Неладное заподозрила примерно полгода назад, да все было некогда. К счастью, в марте был профосмотр - гинеколог направила к маммографию, там-то и увидели опухоль. За две недели удалось пройти все обследования - спасибо врачам онкоцентра, многое сделали здесь. Операцию планировали на апрель. И тут - самоизоляция и вот это все. Меня просто накрыло - мне казалось, время уходит, опухоль растет… И вот неделю назад позвонила завотделением: вам назначена операция. Я сперва не поверила: как? И знаете, как-то сразу успокоилась, страх прошел.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Пациенты, прибывающие на госпитализацию, попадают в здание через отдельный вход - крайне важно минимизировать все контакты, исключить риск инфицирования коранавирусом. И получается, что пациент находится в приемном покое один. Врач проводит ставший уже привычным "противоэпидемический" ритуал, оформляет документы - и Людмила идет в палату.

- Все будет хорошо, - напутствует ее главный врач. - Вовремя выявленный рак успешно лечится. Дней через десять выпишем.

На всякий случай в приемном покое оборудован изоляционный бокс.

- Надеемся, что не понадобится, - говорит дежурящий на приеме хирург Роман Брызгалов. - Но если мы заподозрим у пациента COVID-19, то он остается здесь. План действий на этот случай у нас есть: вызываем скорую и отправляем больного в инфекционную больницу.

Что касается паллиативных пациентов, к ним на дом в случае необходимости выезжают специальные бригады.

- Скорую не дергаем, - уточняет Виктория Дворниченко. - У них и без этого напряженно. Работаем с поликлиниками - у многих есть машины, задействуем свой транспорт. Наша задача - никого не оставить без внимания. Стараемся, чтобы наши пациенты в это непростое время чувствовали нашу заботу, для них это особенно важно.

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Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область COVID-19. Мы справимся!

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