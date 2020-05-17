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17.05.2020 21:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора

Текст: Ирина Белова (Северная Осетия)

В Северной Осетии собирался уволиться и. о. главврача клинической больницы скорой помощи Сергей Кануков. Соответствующее заявление руководитель медучреждения написал на имя министра, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Фото: iStock
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"Заявление находится на рассмотрении у министра, - говорится в сообщении. - Решение будет принято в кратчайшие сроки".

Ранее глава региона Вячеслав Битаров потребовал от Сергея Канукова решить вопрос с выплатами сотрудникам скорой помощи, которые не получили их в срок. После разговора руководитель медучреждения написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По последним данным, в Северной Осетии выявлено 2165 случаев коронавируса. 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах. 1041 выздоровел, 15 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением остается 1671 человек.

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