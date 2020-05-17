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17.05.2020 19:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок

Текст: Ирина Белова (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.

"Провокаторов надо уволить, - цитирует РИА Новости Кадырова во время выступления на заседании правительства республики. - У нас хватает всего - оборудования, костюмов, масок".

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Он отметил, что в Чечне достаточно средств защиты и медикаментов не только для своей республики, но и для помощи соседним регионам.

Ранее в интернете появились сообщения, в которых сотрудники Гудермесской районной больницы утверждали, что учреждение перепрофилируют для принятия больных COVID-19, но при этом они не обеспечены средствами защиты, а администрация лечебного учреждения в ответ на их претензии грубо обращается с коллегами.

После публикации записей и проведенной проверки уволили главврача больницы. Выяснилось, что руководство учреждения ненадлежащим образом информировало персонал о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы, а также о наличии защитных средств.

Позже авторы сообщений в соцсетях, медсестры и врачи больницы, признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах респираторов и других медицинских изделий.

По последним данным регионального минздрава, в Чечне выявили 918 случаев коронавируса. Из них 529 человек вылечились, десять скончались.

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