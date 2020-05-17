Новости

Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 20:20
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 20:00
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 19:47
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 19:45
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 19:37
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 19:32
В Крыму с 18 мая запустят электрички 19:25
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая 19:18
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 19:16
В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19 19:14
Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет 19:10
На Кубани погасили долг перед медиками Армавира 18:57
Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19 18:55
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом 18:30
В Тиране задержана супруга албанского президента 18:28
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера 18:12
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом 17:56
Арестованы двое грабителей, напавших на полицейского в Ногинске 17:49
Нефтяники Беларуси поддерживают медиков страны 17:42
В Латвии нашли дрон, который неуправляемо летал по всей стране 17:16
В Италии убедились в эффективности применяемого РФ метода дезинфекции 17:05
Россияне смогут невооруженным глазом наблюдать на небе МКС 16:58
В украинском учебнике сказано, что евреи и французы - выходцы из Галиции 16:53
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах России 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 19:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19

Текст: Тимур Алиев (Черкесск)
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Муфтий Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
С начала пандемии COVID-19 в Дагестане умерли 40 медработников

По словам Бердыева, первый тест показал положительный результат, повторный - отрицательный. Священнослужитель отметил, что в настоящее время чувствует себя лучше.

Как писала "РГ", муфтий Дагестана и вся его семья переболели коронавирусом.

"Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей. Сейчас мы на стадии восстановления", - сообщила его супруга и советник Айна Гамзатова.

Общество Здоровье Общество Религия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ