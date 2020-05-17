Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19

Муфтий Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

По словам Бердыева, первый тест показал положительный результат, повторный - отрицательный. Священнослужитель отметил, что в настоящее время чувствует себя лучше.

Как писала "РГ", муфтий Дагестана и вся его семья переболели коронавирусом.

"Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей. Сейчас мы на стадии восстановления", - сообщила его супруга и советник Айна Гамзатова.