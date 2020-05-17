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17.05.2020 16:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С начала пандемии COVID-19 в Дагестане умерли 40 медработников

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане с начала пандемии коронавируса скончались 40 медицинских работников. Эту информацию озвучил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в онлайн-интервью блогеру Руслану Курбанову, опубликованном в Instagram.

Подчеркивалось, что причиной смерти сотрудников стала не только коронавирусная инфекция, но и внебольничная пневмония. Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, у погибших работников также имелись другие диагнозы, не уточнив какие именно.

"Не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы. Анализ показал, что зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий", - рассказала сотрудник ведомственной пресс-службы Залина Муртазалиева.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Она также отметила, что в число сорока умерших вошли не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. По словам министра здравоохранения республики, семьям врачей и медработников, погибших при борьбе с коронавирусом, будет выплачено по 2,7 миллиона рублей. Медицинские работники, получившие вред здоровью, получат выплаты от 688 тысяч до двух миллионов рублей.

Гаджиибрагимов также уточнил, что всего в Дагестане коронавирусом и внебольничной пневмонией болеют более 13 тысяч человек, более семи тысяч человек лечатся в стационарах. По его словам, от пневмонии умерли 657 пациентов с неподтвержденным диагнозом COVID-19.

Согласно информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 17 мая в регионе 3371 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. Прирост за день составил 91 человек. 29 человек умерло с подтвержденным положительным результатом заболевания COVID-19.

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