В Чечне умерла беременная медработница с коронавирусом

В Чечне скончалась беременная медработница с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Эльхана Сулейманова.

Всего в Чечне коронавирус выявили более чем у 50 медицинских работников.

"У нас много заболевших, более 50 человек, есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна, и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса", - сказал министр, отметив, что, несмотря на усилия коллег, спасти женщину не удалось.

По его словам, в регионе постоянно ведется мониторинг ситуации с заболеванием врачей.

В Чечне, по данным регионального минздрава, выявлены 918 случаев коронавируса. 529 человек выздоровели, 10 скончались.