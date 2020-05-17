В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По словам собеседника агентства, у женщины выявили коронавирус во время беременности. Ребенок родился уже с инфекцией.

Состояние младенца и матери оценивается как удовлетворительное. Сейчас они уже находятся дома под наблюдением врачей.

В Северной Осетии выявлено 2165 случаев коронавируса. 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах. 1041 выздоровел, 15 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением остается 1671 человек.