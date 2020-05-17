Крупные ТЦ в Ленобласти закрыли из-за нарушения санитарных норм

Крупные торговые центры в Ленинградской области проработали всего пять дней. 12 мая власти региона разрешили торговлю непродовольственными товарами и работу сферы услуг. А 17 мая - запретили работу торговых комплексов площадью свыше 25 тысяч квадратных метров.

Как объяснили в правительстве Ленобласти, причина - невозможность обеспечить соблюдение требований безопасности для посетителей и персонала, в частности строгий масочный режим. Роспотребнадзор вынес на этот счет предписание, вслед за чем были внесены изменения в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области".

Речь идет о торговых центрах, расположенных в первой и второй зонах. Это Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, Тосненский, а также Бокситогорский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Приозерский и Тихвинский районы.

Работа торговых точек площадью меньше 25 тысяч квадратных метров разрешена. Кроме того, могут работать магазины с площадью зала больше 400 квадратных метров, но обязательно - с отдельным входом с улицы. При этом в первой и второй зонах не разрешается использовать примерочные кабины, а в первой зоне - под запретом торговля косметикой и парфюмерией.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ленинградской области общее число выявленных случаев COVID-19 составило 1913 человек, из них 641 - уже выздоровели.