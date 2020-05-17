Студент Роберт Триппель в непростой период пандемии коронавируса решил помочь нуждающимся пенсионерам. Он раздал им собственный запас картошки, которую вырастил вместе с родителями на деревенском огороде.

Пытаюсь разговорить Роберта, узнать о нем, мотивах его поступка, о его участии в волонтерском движении... Он, несмотря на все мои профессиональные "ходы", ни в какую - говорить наотрез отказался. "Да что в этом особенного, - твердил он, - обычное, житейское дело"...

И когда уже весь мой запал начал выдыхаться, спокойно и по-деревенски рассудительно мне заявил:

- Да поймите меня правильно, все, что я делаю, делаю не для того, чтобы показать, какой хороший или что-то в этом роде. Я делаю это для того, чтобы людям было лучше жить. Ведь волонтерство - дело не только добровольное, но и, не забывайте, бескорыстное, без всякого пафоса и громких заявлений. Я не один так делаю, нас много.

Роберт Триппель - один из участников акции #МыВместе для помощи пожилым людям, многодетным семьям и медикам. Она объединила и местные организации, и представителей бизнеса, и обычных неравнодушных людей. Они-то и дополнили мне штрихи к портрету Роберта.

Он, по их мнению, отличается огромной скромностью. А родом из небольшого села Грива Койгородского района. Там же окончил среднюю школу. Был участником Российского движения школьников. Вместе с одноклассниками помогал сельским ветеранам. Кстати, Койгородок небольшой, в нем проживает около трех тысяч человек. Практически каждый друг друга знает, любую фальшь и в словах, и в поступках не скроешь. А когда Роберт поступил на факультет лесного и сельского хозяйства Сыктывкарского лесного института, то уже был готов влиться в волонтерское движение вуза. "Роберт очень ответственный и надежный. На него можно положиться", - отмечают его друзья.

"Да поймите меня правильно, все, что я делаю, делаю не для того, чтобы показать, какой хороший или что-то в этом роде"

Что касается картошки, которую Роберт Триппель раздал пенсионерам, то это особая история. Он ее привез из своего родного села Грива, где живут родители. Всей семьей они выращивали клубни на огороде. В деревне без этого никак. И всегда на долгую северную зиму у них хранился приличный запас. Свою долю Роберт привез в Сыктывквар. Помогая во время пандемии одиноким пенсионерам, заметил, как они трудно живут. Вот и решил расфасовать картошку по пакетам и разнести их пожилым людям.

- У нас в волонтерском студенческом центре института больше 90 человек. Многие ребята работают сейчас в своих муниципальных районах, так как уехали по месту жительства на период дистанционного обучения. Те же, кто остался здесь, заняты в Сыктывкаре, - говорит Анастасия Широченко.

И Роберт Триппель не один такой. Есть Артур Федотенков, который доставляет продукты, есть и Илья Попов, берущийся за любое дело, есть и девушки, работающие в call-центре. Петр Шуклин на свои деньги приобрел 20 продуктовых наборов для малоимущих пенсионеров. Да и сама Анастасия обзванивает жителей, выясняет их адреса и уточняет заявки.

Главная же радость для волонтеров - это благодарность пенсионеров, некоторые из которых не скрывают слез. А инвалид Агния Юркина, получив пакет с продуктами, сказала: теперь уверена, что добро возвращается. В пору своей молодости она тоже помогала ветеранам.

Кстати

Всего в Республике Коми волонтеры самых разных организаций собрали более 700 бесплатных продуктовых наборов для нуждающихся пожилых людей. Помощь получили жители сел и поселков.