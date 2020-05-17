В Петербурге сотрудник автосервиса на ВАЗе протаранил BMW грабителей

В Санкт-Петербурге ограбление автосервиса превратилось в гонку с аварией: молодой администратор протаранил машину, в которой находили четверо преступников.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около четырех утра 16 мая автосервис на улице Симонова (Выборгский район) подвергся нападению. Четверо неизвестных на BMW с подложными номерами разбили стекло и похитили сейф, угрожая 22-летнему администратору.

Молодой человек пытался помешать преступникам отъехать от автосервиса. Он сел за руль своего ВАЗа и протаранил автомобиль налетчиков. Тем все-таки удалось скрыться, но, судя по записи камеры видеонаблюдения, некоторые из них были травмированы.

Полиция города была ориентирована на проверку обращений за медпомощью пациентов с характерными травмами. Спустя несколько часов в больницу Всеволожска Ленинградской области обратился 35-летний мужчина с множественными травмами рук и ног. В состоянии средней тяжести он госпитализирован.

В полиции не исключают, что пациент связан с происшествием в автосервисе. Сейчас правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах были получены эти травмы.

По факту ограбления автосервиса возбуждено уголовное дело по статье "разбой" (часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ). Ведется розыск причастных к этому преступлению.