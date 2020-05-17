В Поморье медики получат фиксированные выплаты за работу с COVID-19

В Архангельской области медицинский персонал получит фиксированные выплаты в полном объеме за работу с больными COVID-19 с апреля по июнь. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.

Как пояснили в областном правительстве, прежде доплаты рассчитывались за время, фактически отработанное с такими больными. Теперь выплаты персоналу стационаров, поликлиник, скорой помощи и лабораторий, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, будут выплачиваться в полном объеме, без привязки ко времени.

- Необходимо убрать из методики расчета критерий фактически отработанного времени. Все медицинские работники - и те, кто работает в "красной зоне", и те, кто находится в группе риска, - должны получать фиксированные выплаты. Это решение в кратчайшие сроки будет оформлено постановлением правительства Архангельской области. Оно будет ретроспективным, то есть фиксированные суммы выплатят с апреля по июнь, - пояснил Александр Цыбульский.

Ранее в социальных сетях появились сообщения архангельских работников скорой помощи о том, что не все из них получили выплаты за работу с больными COVID-19 в полном объеме. Региональный следком начал проверку по этим сообщениям. В ходе нее следователи опросят медработников, изучат документацию, регламентирующую порядок начисления региональных и федеральных выплат.

В Архангельской области за работу с больными COVID-19 работникам скорой помощи предусмотрены доплаты от 12 тысяч рублей для санитаров и водителей до 32 тысяч рублей для врачей. Аналогичные суммы получит медперсонал стационаров, поликлиник и лабораторий. Врачам стационарных отделений, где лечат инфицированных коронавирусом, выплатят более 40 тысяч рублей.

Федеральные доплаты составят от 25 тысяч рублей младшему медперсоналу до 80 тысяч врачам, непосредственно работающим с такими больными. На все выплаты будут начислены районный коэффициент и северная надбавка.