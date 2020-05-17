Волонтеры доставили в петербургские больницы 55 тысяч масок

Активисты петербургского Центра городских волонтеров доставили 55 тысяч медицинских масок в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова. Покупку масок проспонсировала крупная компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства и ремонта.

Вот уже месяц в рамках всероссийской акции #Мывместе работает направление "Помощь медикам" - волонтеры поддерживают тех, кто на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Наши волонтеры это не только студенты-медики, но и люди, которые в большинстве своем не связаны с медициной. Однако в такое сложное время помощь каждого очень важна, - рассказывают в петербургском сообществе "Волонеры-медики". - На сегодняшний день в Городской больнице №20 и в Больнице Святого Георгия добровольцы выполняют различную работу в зависимости от своих возможностей, знаний и загруженности. Они выходят на смены по шесть или двенадцать часов несколько раз в неделю или каждый день в зависимости от своих возможностей. Волонтеры с медицинским образованием помогают в стационаре в качестве среднего и младшего медперсонала в "красной" зоне. Они занимаются уходом за пациентами, транспортировкой, кормлением, выполнением санитарно-гигиенических мер, постановкой инъекций, проведением термометрии, измерением давления, частоты пульса, сбором и доставкой анализов. Волонтеры без медицинского образования работают в "чистой" зоне. Они занимаются дезинфекцией машин скорой помощи, выдачей средств индивидуальной защиты медперсоналу, обработкой статистических данных, доставкой анализов и их результатов. Непосредственный контакт с пациентами у них отсутствует в целях обеспечения безопасности. Всем добровольцам гарантированы средства индивидуальной защиты, также они проходят инструктаж по технике безопасности в стационарах с коронавирусной инфекцией. В условиях перегрузки стационаров и недостатка сотрудников вклад каждого волонтера в борьбу с пандемией неоценим.

Будни волонтера: Тепло на душе

Число желающих присоединиться к проекту #Мывместе продолжает расти. По данным Центра городских волонтеров, за последнюю неделю ряды добровольцев пополнились сотней петербуржцев, готовых помогать пожилым людям доставлять продукты и лекарства.

О том, чем наполнены их дни, волонтеры говорят в чатах. Смеются, удивляются, грустят, делятся необычными историями, договариваются о том, как помочь тем, кто оказался в трудном положении.

"Сегодня интересная заявка была. Ее долго никто не брал - все висела и висела. Уже ближе к вечеру взяли ее. Оказалось, женщина из Карелии захотела поздравить родственницу, которая живет в петербургском пансионате. Торт, конфеты, цветы, нарезки - все такое. И надеялась успеть к ужину. Рванули оперативно. Успели!"

"Умерла наша постоянная бабулечка. Сердечный приступ. Через несколько дней ей должны были операцию на сердце делать. Она такая позитивная была. Смотрю, долго не появляется. Какое-то нехорошее предчувствие возникло. Позвонила - сын взял трубку и сказал. Безумно жаль".

"Меня мой постоянный заявитель один раз напугал. Смотрю - пропущенный в 00.30. Испугалась, думала, что-то случилось. А оказалось, у него… корм для кошечки закончился".

"Представляете, звоню своей подопечной, а она рассказывает, что у нее сняли все деньги с карты - развели по телефону. При этом говорит, что она всегда осторожна, а тут попалась. К счастью, у нее не все деньги были на карте. От помощи отказалась. Но вот есть же сволочи в нашем мире…"

"Всем привет, нужен мастер по ремонту стиральной машинки. Надо помочь одинокому дедушке. Вызов оплатим".

"До чего же здорово, когда у тебя заводятся постоянные бабушки. И не одна-две, а несколько. Столько добра и позитива от них получаешь. Они звонят, ждут - и ты к ним бежишь, и помогаешь, и купаешься в потоке положительных эмоций. А еще постоянно пытаешься отбиться от того, что они пытаются в гости зазвать. Так тепло на душе становится!"

"Друзья! Я очень рада, что мы с вами такая дружная команда, каждый внес свой маленький вклад в огромное прекрасное дело. Я сегодня перенасыщена эмоциями от встречи с нашими защитниками-ветеранами! Будьте все здоровы!"

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.