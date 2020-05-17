Волонтеры доставили в петербургские больницы 55 тысяч масок

Новости

Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области 00:30
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС 00:09
Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки 17.05.2020
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь 17.05.2020
Призывников обеспечат медицинскими масками на пути к местам службы 17.05.2020
Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 17.05.2020
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 17.05.2020
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 17.05.2020
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 17.05.2020
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 17.05.2020
Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226 17.05.2020
В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности 17.05.2020
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора" 17.05.2020
Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 17.05.2020
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 17.05.2020
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 17.05.2020
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 17.05.2020
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 17.05.2020
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 17.05.2020
В Крыму с 18 мая запустят электрички 17.05.2020
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая 17.05.2020
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 17.05.2020
В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19 17.05.2020
Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет 17.05.2020
На Кубани погасили долг перед медиками Армавира 17.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 23:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтеры доставили в петербургские больницы 55 тысяч масок

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Активисты петербургского Центра городских волонтеров доставили 55 тысяч медицинских масок в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова. Покупку масок проспонсировала крупная компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства и ремонта.
Фото: Общественное движение "Волонтеры-медики" в Санкт-Петербурге Фото: Общественное движение "Волонтеры-медики" в Санкт-Петербурге
Фото: Общественное движение "Волонтеры-медики" в Санкт-Петербурге

Вот уже месяц в рамках всероссийской акции #Мывместе работает направление "Помощь медикам" - волонтеры поддерживают тех, кто на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото: Центр городских волонтеров.
В Петербурге представили портрет среднего волонтера проекта #Мывместе

- Наши волонтеры это не только студенты-медики, но и люди, которые в большинстве своем не связаны с медициной. Однако в такое сложное время помощь каждого очень важна, - рассказывают в петербургском сообществе "Волонеры-медики". - На сегодняшний день в Городской больнице №20 и в Больнице Святого Георгия добровольцы выполняют различную работу в зависимости от своих возможностей, знаний и загруженности. Они выходят на смены по шесть или двенадцать часов несколько раз в неделю или каждый день в зависимости от своих возможностей. Волонтеры с медицинским образованием помогают в стационаре в качестве среднего и младшего медперсонала в "красной" зоне. Они занимаются уходом за пациентами, транспортировкой, кормлением, выполнением санитарно-гигиенических мер, постановкой инъекций, проведением термометрии, измерением давления, частоты пульса, сбором и доставкой анализов. Волонтеры без медицинского образования работают в "чистой" зоне. Они занимаются дезинфекцией машин скорой помощи, выдачей средств индивидуальной защиты медперсоналу, обработкой статистических данных, доставкой анализов и их результатов. Непосредственный контакт с пациентами у них отсутствует в целях обеспечения безопасности. Всем добровольцам гарантированы средства индивидуальной защиты, также они проходят инструктаж по технике безопасности в стационарах с коронавирусной инфекцией. В условиях перегрузки стационаров и недостатка сотрудников вклад каждого волонтера в борьбу с пандемией неоценим.

Будни волонтера: Тепло на душе

Число желающих присоединиться к проекту #Мывместе продолжает расти. По данным Центра городских волонтеров, за последнюю неделю ряды добровольцев пополнились сотней петербуржцев, готовых помогать пожилым людям доставлять продукты и лекарства.

О том, чем наполнены их дни, волонтеры говорят в чатах. Смеются, удивляются, грустят, делятся необычными историями, договариваются о том, как помочь тем, кто оказался в трудном положении.

Фото: iStock
Петербургский волонтер проекта #Мывместе: Мы работаем за спасибо

"Сегодня интересная заявка была. Ее долго никто не брал - все висела и висела. Уже ближе к вечеру взяли ее. Оказалось, женщина из Карелии захотела поздравить родственницу, которая живет в петербургском пансионате. Торт, конфеты, цветы, нарезки - все такое. И надеялась успеть к ужину. Рванули оперативно. Успели!"

"Умерла наша постоянная бабулечка. Сердечный приступ. Через несколько дней ей должны были операцию на сердце делать. Она такая позитивная была. Смотрю, долго не появляется. Какое-то нехорошее предчувствие возникло. Позвонила - сын взял трубку и сказал. Безумно жаль".

"Меня мой постоянный заявитель один раз напугал. Смотрю - пропущенный в 00.30. Испугалась, думала, что-то случилось. А оказалось, у него… корм для кошечки закончился".

"Представляете, звоню своей подопечной, а она рассказывает, что у нее сняли все деньги с карты - развели по телефону. При этом говорит, что она всегда осторожна, а тут попалась. К счастью, у нее не все деньги были на карте. От помощи отказалась. Но вот есть же сволочи в нашем мире…"

"Всем привет, нужен мастер по ремонту стиральной машинки. Надо помочь одинокому дедушке. Вызов оплатим".

"До чего же здорово, когда у тебя заводятся постоянные бабушки. И не одна-две, а несколько. Столько добра и позитива от них получаешь. Они звонят, ждут - и ты к ним бежишь, и помогаешь, и купаешься в потоке положительных эмоций. А еще постоянно пытаешься отбиться от того, что они пытаются в гости зазвать. Так тепло на душе становится!"

"Друзья! Я очень рада, что мы с вами такая дружная команда, каждый внес свой маленький вклад в огромное прекрасное дело. Я сегодня перенасыщена эмоциями от встречи с нашими защитниками-ветеранами! Будьте все здоровы!"

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ