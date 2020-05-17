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17.05.2020 19:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Республике Крым предоставят региональную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте 16-18 лет. Об этом сегодня сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей страничке Вконтакте.

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- Единовременные выплаты из бюджета республики будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди: в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов, - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что профильным министерствам республики поручено разработать максимально упрощенный порядок подачи заявлений в электронном виде через сайт Госуслуги. Разъяснения о том, как подать заявку, появятся на сайте правительства РК на следующей неделе, в срок до 22 мая.

- Выплаты будут производиться во второй половине июня, - уточнил Аксенов. - Рекомендую родителям заранее завести личный кабинет на портале Госуслуг для ускоренного получения этих средств.

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