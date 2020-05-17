На Кубани два человека погибли и семь пострадали в лобовом ДТП

Сегодня в Крымском районе произошло ДТП, в котором два человека погибли и семь госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Информация о ДТП с участием двух автомобилей поступила около 13.15 в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району. Инцидент произошел на автодороге Подъезд к карьеру Богого 3 км.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. В результате от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель иномарки и шесть его пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают все аварийные службы. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госавтоинспекция Кубани просит водителей быть предельно внимательными и не совершать опасные маневры.