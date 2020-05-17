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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Белореченском межрайонном следственном отделе СКР по региону организовали доследственную проверку по сообщению о пожаре, в результате которого погиб местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В Лос-Анджелесе число пострадавших при пожаре спасателей увеличилось до 11

По предварительным данным, рано утром 16 мая 2020 года произошло возгорание в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного жилого дома в микрорайоне Соцгородок Апшеронска. Соседи, почувствовав запах гари и увидев возгорание, вызвали пожарных.

Локализовав возгорание, в одной из комнат пожарные обнаружили тело 40-летнего хозяина квартиры. Возможной причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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