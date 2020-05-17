Новости

Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19 18:55
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом 18:30
В Тиране задержана супруга албанского президента 18:28
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера 18:12
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом 17:56
Арестованы двое грабителей, напавших на полицейского в Ногинске 17:49
Нефтяники Беларуси поддерживают медиков страны 17:42
В Латвии нашли дрон, который неуправляемо летал по всей стране 17:16
В Италии убедились в эффективности применяемого РФ метода дезинфекции 17:05
Россияне смогут невооруженным глазом наблюдать на небе МКС 16:58
В украинском учебнике сказано, что евреи и французы - выходцы из Галиции 16:53
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах России 16:49
Москвичей призвали не подкармливать уток 16:37
В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам 16:35
В Поморье медики получат фиксированные выплаты за работу с COVID-19 16:31
Одноклубник Смолова оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение карантина 16:23
В Перми прокуратура нашла нарушения при выплатах медикам 16:22
14 миллионов британцев готовы пересесть с автомобилей на велосипеды 16:14
На Кубани два человека погибли и семь пострадали в лобовом ДТП 16:14
С начала пандемии COVID-19 в Дагестане умерли 40 медработников 16:11
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство 16:10
На Филевской линии метро восстановлено движение 15:58
Все четыре вылетевших из Сербии Ил-76 с военными РФ прибыли в Россию 15:55
В Прикамье семь человек пострадали в ДТП на трассе 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врачи Краевой клинической больницы № 1 провели сложную операцию после серьезного ДТП пациенту с коронавирусом. Бригада хирургов и анестезиологов восемь часов восстанавливала функции конечностей 54-летнему мотоциклисту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Фото: iStock
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

Мужчину доставили в стационар из Горячего Ключа. В ДТП он получил тяжелую сочетанную травму груди и конечностей, перелом ребер, закрытый перелом левой плечевой кости и фрагментарный оскольчатый перелом левой бедренной кости.

Кроме того, в день поступления у пострадавшего обнаружили коронавирус. Медики решили сразу провести операцию на всех поврежденных частях тела в условиях COVID-госпиталя.

В результате врачи под руководством хирурга Максима Пономарева выполнили металоостеосинтез переломов конечностей.

Сейчас у пациента наблюдается положительная динамика. Он находится в палате общей хирургии CОVID-госпиталя Краевой клинической больницы № 1. Коронавирус протекает без осложнений.

Общество Здоровье Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ