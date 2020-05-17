На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом

Врачи Краевой клинической больницы № 1 провели сложную операцию после серьезного ДТП пациенту с коронавирусом. Бригада хирургов и анестезиологов восемь часов восстанавливала функции конечностей 54-летнему мотоциклисту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Мужчину доставили в стационар из Горячего Ключа. В ДТП он получил тяжелую сочетанную травму груди и конечностей, перелом ребер, закрытый перелом левой плечевой кости и фрагментарный оскольчатый перелом левой бедренной кости.

Кроме того, в день поступления у пострадавшего обнаружили коронавирус. Медики решили сразу провести операцию на всех поврежденных частях тела в условиях COVID-госпиталя.

В результате врачи под руководством хирурга Максима Пономарева выполнили металоостеосинтез переломов конечностей.

Сейчас у пациента наблюдается положительная динамика. Он находится в палате общей хирургии CОVID-госпиталя Краевой клинической больницы № 1. Коронавирус протекает без осложнений.