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17.05.2020 17:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Адыгее открылись мобильные комплексы для диагностики COVID-19

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов
В республике Адыгея запустили первые на Юге мобильные медицинские комплексы, в которых любой может бесплатно сдать тест на коронавирус. Для этих целей власти региона переоборудовали передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе полноприводных автобусов. Ранее они курсировали в отдаленные аулы и станицы

- Первый пункт открыли в Адыгейске, где зафиксирован наивысший показатель заболеваемости в республике. С 12 мая два мобильных комплекса заработали в поселках Энем и Яблоновский, расположенных под Краснодаром. За несколько дней тесты сдали 896 человек. Это не только местные жители, но и те, кто живет в краевой столице и ездит на работу в пригород, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Адыгеи.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Как убедились корреспонденты "РГ", для прохождения тестирования достаточно взять с собой паспорт. Мобильный пункт не сложно заметить с дороги - автобус стоит на оживленной улице в поселке Яблоновский. На пригретой асфальтовой площадке сооружен коридор из металлических ограждений, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию.

В обеденные часы перед комплексом выстроилась очередь из 6-7 человек. Все в масках. Из расспросов, становится понятно, что многие решили просто перестраховаться и исключить все риски "бессимптомного носителя". Кроме того, это, единственная в регионе (да и в ЮФО) возможность бесплатной диагностики.

- Я работаю в детском саду педагогом-психологом, и скоро у нас откроются дежурные группы, так что хочу быть уверенной, что в этом плане со здоровьем все в порядке, - говорит девушка.

- А я тест решил пройти для своего спокойствия. Вдруг, что не так… - ответил пожилой мужчина в очереди и направился к открытой двери комплекса.

Внутри посетителей обслуживают три медработника местной поликлиники - один сотрудник заполняет за столиком анкету тестируемого: возраст, домашний адрес, место работы и телефон. Двое других делают забор мазка из зева длинной щеточкой. Полученный материал они тщательно запечатывают в колбочки с физраствором, крышечку сверху обматывают пленкой, нумеруют маркером и укладывают в герметичном пакете в контейнер. Все это проделывается выверенными и неторопливыми движениями -

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Врачи работают посменно, так как после нескольких часов в защитных костюмах в жару испытываешь сильный дискомфорт, - рассказывает заведующая ГБУЗ РА "Яблоновская поликлиника" Луиза Докумова. - Комплексы функционируют с 9 до 16 часов и каждый день число желающих пройти тестирование растет. Однако если эпидобстановка будет стабильной, пункты передислоцируют в другие районы уже через неделю.

Взятые анализы отправляют в лаборатории Майкопа, причем результаты известны уже на следующий день. О подтвержденных диагнозах немедленно сообщают человеку и в курирующие ведомства.

Кстати

В Адыгее, в ближайшее время, с учетом эпидемиологической обстановки, планируется снять ограничение на работу салонов красоты и парикмахерских. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе возможны только при соблюдении социальной дистанции. Всего по последним данным Роспотребнадзора диагноз COVID-19 выявлен у 398 жителей республики, восемь человек умерли, 222 поправились.

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